Die Vorleser geschrieben von: Redaktion am 02.12.2023, 06:39 Uhr

paperpress620 39 Damen und Herren, überwiegend rüstige Rentnerinnen und Rentner, verbringen ihre Zeit als Lesepatinnen und Lesepaten in den Einrichtungen des Kita-Eigenbetriebs Berlin Süd-West. Zwei von ihnen sind Sprachpaten, deren Tätigkeit über das Vorlesen hinausgeht, und einer ist Musikpate. Sonya Mayoufi und Ralf Wernicke, die Geschäftsleiter des Eigenbetriebs, zu dem die kommunalen Kindertagesstätten der Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf gehören, hatten die Patinnen und Paten zum traditionellen vorweihnachtlichen Kaffeetrinken in die Geschäftsstelle nach Steglitz eingeladen. Tanja Marienfeldt vom Kita-Träger, hatte den Raum weihnachtlich geschmückt, und für jede und jeden ein Geschenk liebevoll verpackt, natürlich ein wunderschönes Kinderbuch.



Das Vorleseangebot findet in den Kitas zusätzlich statt und entlastet die ohnehin am Limit arbeitenden Erzieherinnen und Erzieher. In einer Zeit, in der Kinder schon in frühen Jahren die moderne Technik kennenlernen und sich viele Eltern von den kleinen Plagegeistern zu erholen versuchen, indem sie sie vor einem Fernsehapparat parken, ist es besonders wichtig, die Kinder an die ebenso bunte wie spannende Welt der Bücher heranzuführen. Solange sie noch nicht selbst lesen können, muss ihnen vorgelesen und damit Appetit gemacht werden, eines Tages selbst Bücher lesen zu wollen.



Die Arbeit der Lesepaten ist nicht immer ganz einfach. Es gibt Kinder, die interessiert zuhören, aber auch andere, die sich nicht konzentrieren können und herumzappeln. Immer wieder schauen die Lesepaten in erstaunte Gesichter von Kindern, die offenbar noch nie ein Buch gesehen haben und es von zu Hause aus nicht gewohnt sind, vorgelesen zu bekommen. Da fragt man sich schon, welches Selbstverständnis von Erziehung die Eltern für ihre Kinder haben.



Die Lesepatenschaft ist eine wunderbare Idee, das beste Kulturgut, das Buch, Kindern so früh wie möglich nahezubringen.



»Die BERLINER LESEPATEN wurden 2005 vom VBKI gegründet, um das bürgerschaftliche Engagement in Berlin zu stärken und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen Perspektiven zu eröffnen.« schreibt Markus Voigt, Präsident des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller, auf der Internetseite

https://lesepaten.berlin/, auf der auch zu erfahren ist, wie man selbst Lesepate werden kann.



Lesen ist eine Schlüsselkompetenz, die entscheiden-den Einfluss auf nahezu alle Lebensbereiche hat. Der Erfolg in der Schule oder der Zugang zum Arbeits-markt sind ohne Lesekenntnisse schwer vorstellbar. Zugleich werden in Berlin immer mehr qualifizierte Auszubildende gesucht – doch ausgerechnet das Lesen macht vielen Schwierigkeiten. Berlin liegt im Ranking der Kultusministerkonferenz bei der Lesekompetenz auf dem vorletzten Platz, auch bei Mathematik und Rechtschreibung hat der Nachwuchs Defizite.



Hier setzt die Arbeit der BERLINER LESEPATEN an. Wir wollen Kinder früh in ihrer schulischen Entwicklung unterstützen. Ehrenamtliche Lesepatinnen und Lesepaten gehen in Kitas und Schulen, wo sie die Lese- und Lernkompetenz von Kindern und Jugendlichen stärken. Im Mittelpunkt stehen Einrichtungen mit einem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund von über 40 Prozent oder einem entsprechenden Anteil von Eltern, die Transferleistungen erhalten. Quelle: Berliner Lesepaten



In Berlin gibt es 2.400 Lesepatinnen und Lesepaten, 12.000 Kinder profitieren gegenwärtig davon in 320 Kitas und Schulen.



Die Arbeit der BERLINER LESEPATEN ist zu 100 Prozent privat finanziert. Erst das Engagement von Unternehmen, Privatpersonen und Stiftungen macht sie möglich – aber der Bedarf nimmt zu. Um auch in Zukunft genügend Patinnen und Paten gewinnen und professionelle Standards, etwa durch begleitende Seminare und Workshops, garantieren zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Schreibt der Ver-band.



Und wenn Sie, verehrte Leserinnen und Leser, überlegen, wem Sie Ihre Weihnachtsspende zukommen lassen möchten, dann wären das Lesepatenprojekt genau das Richtige.



Empfänger: VBKI gGmbH

IBAN: DE88 1005 0000 0192 0212 22

BIC: BELADEBEXXX

BETREFF: Berliner Lesepaten



Einer von vielen Unterstützern, schreibt: »Die Berliner Lesepaten sind seit vielen Jahren ein wunderbares Beispiel für ehrenamtliches Engagement. Es ist klasse, wie sehr sich viele Berliner:innen hier Zeit nehmen, um Lesekompetenz zu verbessern und jungen Menschen eine Welt zu eröffnen, zu der sie vorher vielleicht keinen Zugang hatten. Deshalb unterstützen wir dieses Projekt sehr gern.« Dr. Hinrich Holm, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin.



Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

