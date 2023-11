Hauptmenü Start





Besuch aus Frankreich geschrieben von: Redaktion am 25.11.2023, 07:29 Uhr

paperpress619 Am 23. und 24. November 2023 besuchte der Präsident des französischen Senats Gérard Larcher in Begleitung der Senatoren Cédric Perrin, Jean-François Rapin, Audrey Linkenheld und Ronan Le Gleut Berlin. Der Senat ist vergleichbar mit unserem Bundesrat und Larcher nach Staatspräsident Emmanuel Macron die Nummer Zwei in Frankreich.





Die amtierende Bundesratspräsidentin und Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig, begrüßte ihren Amtskollegen vor dem Bundesratsgebäude am 24. November. Larcher wurde mit seiner Delegation während der Plenarsitzung des Bundesrates begrüßt. Im Anschluss führte er Gespräche mit der Präsidentin Manuela Schwesig sowie der Vize-Präsidentin Anke Rehlinger.



Tags zuvor, am 23. November, besuchte Gérard Larcher gemeinsam mit Manuela Schwesig das Mahnmal der ermordeten Juden Europas, wo er einen Kranz niederlegte. Nach der Kranzniederlegung sagte Manuela Schwesig: „Deutschland und Frankreich sind heute enge Freunde. Uns verbindet inzwischen eine lang-jährige Partnerschaft. Wir trauern gemeinsam um die Millionen Juden, die in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgt und ermordet wurden. Deutschland hat in der Zeit von 1933 bis 1945 schwerste Schuld auf sich geladen. Daraus resultiert eine Verantwortung für die Zukunft. Wir müssen alles dafür tun, dass sich das, was damals geschah, nie wiederholt. Deutschland und Frank-reich treten gemeinsam für Demokratie, Freiheit und Toleranz ein.“ Danach führten Schwesig und Larcher ein Gespräch mit dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein.



Es war nicht Larchers erster Besuch in Berlin. Vom 22. bis zum 23. März 2018 war er auf Einladung des damaligen Präsidenten des Bundesrates und Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, mit einer Delegation in Deutschland. In Berlin besuchte er auch das Abgeordnetenhaus und wurde von Präsident Ralf Wieland empfangen.



Gérard Larcher ist seit 2008 Präsident des Senats mit einer Unterbrechung von 2011 bis 2014. In Deutschland übernimmt für jeweils ein Jahr ein Ministerpräsident das Amt des Bundesratspräsidenten.



Vor der Heimreise nach Paris besuchten Präsident Larcher und die Senatoren die Berlin Dependance von Schneider Electric auf dem EUREF-Campus. SE gehört zu den bedeutendsten französischen Unternehmen, nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit. 1836 gründeten Adolphe und Eugène Schneider den Konzern, der heute rund um den Globus über 150.000 Menschen beschäftigt und in 100 Ländern vertreten ist.



Für den ersten Neubau auf dem EUREF-Campus Berlin übergab Reinhard Müller am 9. Juni 2013 die Schlüssel an Schneider Electric. In den neuen EUREF-Campus Düsseldorf zieht SE als Ankermieter im kommenden Jahr mit seiner Deutschlandzentrale und rund 750 Beschäftigten ein.



SE bietet digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit und kombiniert weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industriezweige.



Im paperpress-Newsletter vom 9. Juni 2013 gingen wir der Frage nach: „Wie kam Schneider Electric eigentlich zu EUREF? Schließlich hat Reinhard Müller keine Zeitungsanzeige geschaltet, in der stand, suche Mieter. Rada Rodriguez (damals Vorsitzende der Geschäftsleitung von SE) und Reinhard Müller erinnern sich für uns. Schneider Electric war auf der Suche nach einem geeigneten Standort in Berlin und wandte sich voller Vertrauen an BerlinPartner. Obwohl EUREF dort gelistet war, bot man Schneider nur Standorte an, die ungeeignet waren. Schließlich kam - wie so oft im Leben - der Zufall ins Spiel. Und dieser hieß Friedbert Pflüger, ehemaliger CDU-Politiker und heute erfolgreicher Unternehmer, der auf Klaus Wedemeier, ehemaliger SPD-Bürgermeister von Bremen und heute Repräsentant von Schneider Electric, stieß. Pflüger wusste gleich, dass der EUREF-Campus genau das ist, was Schneider sucht und braucht. Alles Weitere ging dann seinen Weg.“



In perfektem Französisch begrüßte EUREF-Vorstandssprecherin Karin Teichmann die Delegation des französischen Senats und führte die Gruppe über den EUREF-Campus zu den Highlights Energiewerkstatt und zeeMobase. Das besondere Interesse galt natürlich den Aktivitäten von Schneider Electric, wo die Senatoren von Hugues de Jarcy, Alexander Söchtig und Matthias Bölke begrüßt wurden.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

