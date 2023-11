Hauptmenü Start





Die Linke löst sich auf geschrieben von: Redaktion am 14.11.2023, 06:34 Uhr

paperpress619 Das ist heute mal wieder ein historischer Tag. Mit Ach und Krach hat es die Linke bei der letzten Bundestagswahl 2021 gerade noch geschafft, den Fraktionsstatus zu erhalten. Nicht aus eigener Kraft, denn sie kam nur auf 4,9 Prozent, also knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde. Weil aber drei Abgeordnete, zwei in Berlin, einer in Leipzig, ihre Wahlkreise direkt gewannen, durften noch 36 Kandidaten von den Landeslisten dazukommen. Diese Regelung ist inzwischen abgeschafft worden. Aktuell hat die Linke Fraktion bis heute 38 Mitglieder.



Wie bekannt, haben Sahra Wagenknecht und acht weitere Bundestagsabgeordnete die Partei verlassen, und heute auch die Fraktion. Ihr Mandat geben sie nicht zurück, sondern bilden jetzt eine Gruppe mit eingeschränkten Rechten. Die übrigen Linken sind nun auch keine Fraktion mehr, sondern die zweite, wenn auch größere linke Gruppe im Bundes-tag. Immerhin darf Petra Pau ihren Posten als Vize-Präsidentin des Bundestages behalten. Schlechter geht es den rund 100 Mitarbeitenden, die nach Auflösung der Fraktion sofort ihre Jobs verlieren, ohne Kündigungszeit. Einige wenige werden als Mitarbeitende der Abgeordneten weitermachen können. ARD



Wann das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ als Partei an den Start geht, ist noch ungewiss. Offenbar wird geplant, an der Europa-Wahl am 9. Juni 2024 teilzunehmen. Eine Umfrage von INSA im Auftrag von BILD vom Oktober sieht die Wagenknecht-Partei aus dem Stand bei zwölf Prozent, knapp hinter den Grünen mit 12,5 Prozent. Die Union käme auf 26,5 Prozent, die AfD folgt mit 18 Prozent. Kanzler Olaf Scholz und seine SPD würden 15,5 Prozent der Stimmen erzielen und die FDP wäre mit 5,5 Prozent knapp im Bundestag vertreten. Die Linken hingegen würden mit vier Prozent den Bundestagseinzug verpassen. Quelle: t-online



Warten wir also die Entwicklung ab. Im Augenblick haben wir andere Probleme als uns mit dem Ego-Trip von Frau Wagenknecht weiter zu beschäftigen.



