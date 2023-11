Hauptmenü Start





Programmhinweis 14.11.2023 tv.berlin 19:30 Uhr geschrieben von: Redaktion am 14.11.2023, 06:32 Uhr

paperpress619 Moderator Andreas Dorfmann diskutiert heute Abend um 19:30 Uhr auf tv.berlin mit Manfred Benedikter und paperpress-Herausgeber Ed Koch über das Thema „Armes Deutschland: Keine Wohnung, kein Geld, keine Perspektive?“. Benedikter ist Mitglied der CDU und Vorsitzender des freien Trägers Lunte e.V. aus Rostock. www.lunte-rostock.de





