Greta geschrieben von: Redaktion am 14.11.2023, 06:29 Uhr

paperpress619 Sticker am Revers, Sprüche auf T-Shirts, oder andere Kleidungsstücke spiegeln die Meinung des Trägers oder seine Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen oder Religionen wider, wie beispielsweise ein Kreuz oder einen Davidstern, die man um den Hals trägt. Das Palästinensertuch ist mehr als nur ein Schal. Und wenn die weltweit bekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg in diesen Tagen ein Palästinensertuch trägt, ist das ein deutliches Statement. Sie trug es nicht auf einer propalästinensischen Demonstration, sondern auf einer Klima-Demo in Amsterdam.



Demonstrationen für die Rettung des Klimas sind hochpolitische Veranstaltungen. Sie dürfen aber nicht mit anderen politischen Themen vermischt werden. Während Thunbergs Rede kam ein Mann auf die Bühne und sagte in ihr Mikrophon: „Ich bin für eine Klimademonstration hierhergekommen, nicht, um politische Ansichten zu hören.“ Der Mann wurde unter Buhrufen unsanft von der Bühne entfernt, wobei sich die Unmutsbekundungen nicht auf seinen unfreiwilligen Abgang bezogen, sondern auf seine Worte. Die Klima-Demo wurde somit zu einer propalästinensischen Veranstaltung, zumal Thunberg noch Öl ins Feuer goss und vor 85.000 Teil-nehmenden rief: "No climate justice on occupied land." ("Auf besetztem Land gibt es keine Klimagerechtigkeit.")



Greta Thunberg, die offenkundig auf Israel an-spielte, hätte zumindest noch anfügen sollen, dass dies auch für die Krim und die Ost-Ukraine gelten muss. Das Verhalten Thunbergs in Amsterdam ist kein Einzelfall. Via X und Instagram hatte sie Ende Oktober verbreitet: „Heute streiken wir aus Solidarität mit Palästina und Gaza. Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstill-stand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern." Von Solidarität mit Israel, gar über das Massaker der Hamas am 7. Oktober, verlor die Schwedin kein Wort. Ein Journalist schrieb in diesen Tagen, dass Thunberg lieber freitags zur Schule hätte gehen und am Fach politische Weltkunde teilnehmen sollen.



Die deutsche Vereinigung von Fridays for Future hatte sich zuletzt immer wieder von der Schwedin distanziert. „Ich setze mich persönlich dafür ein, dass wir globale Prozesse aussetzen, bis wir sicher sein können, dass eine einzelne Gruppe nicht länger globale FFF-Accounts für Desinformation und Hass nutzen kann", so Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

Quelle: BR24



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

