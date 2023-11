Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 14 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Kriegstüchtig - Reaktionen geschrieben von: Redaktion am 14.11.2023, 06:26 Uhr

paperpress619 Mit seinen Worten von der „Kriegstüchtigkeit“ der Bundeswehr hat Verteidigungsminister Boris Pistorius eine breite Debatte ausgelöst. Sogar Markus Söder, sonst nie um deftige Worte verlegen, sagte: „Wir finden es wirklich gut, wenn die Bundeswehr endlich verstärkt wird. Aber wir teilen ausdrücklich nicht die Zielrichtung der Bundesregierung, kriegs-tüchtig und kriegsbereit zu sein. Wir halten es für eine echt unglückliche Metapher und auch eine unglückliche Zielrichtung.“ Quelle: BR24



Kritik kam auch vom SPD-Abgeordneten Ralf Stegner: „Die Zeitenwende darf keine Militarisierung des Denkens bewirken. Wir dürfen die Kriegs-angst in der Bevölkerung nicht verstärken und die Menschen damit zusätzlich verunsichern. Deutschland muss keine militärische Führungsmacht in der Welt sein.“ Quelle: Tagesspiegel



Auch Anton Hofreiter von den Grünen distanzierte sich von der Wortwahl des Verteidigungsministers: „Ich verstehe, was der Verteidigungsminister meint, hätte persönlich aber andere Worte gewählt. In Zeiten, in denen Russland die europäische Sicherheitsordnung beseitigt und einzig auf das Recht des Stärkeren setzt, müssen wir in der Lage sein, unser Bündnisgebiet zu verteidigen." Quelle: t-online



Es gab aber auch Lob für Boris Pistorius. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sagte t-online: „Die Vokabel ist ehrlich und trifft es auf den Punkt." Die Lage "sprachlich zu verweichlichen, damit wir uns besser fühlen, ist unehrlich und naiv." Und der Militärexperte Carlo Masala schrieb auf X: „Deutschland will keinen Krieg führen und schon gar nicht anfangen, aber wir verteidigen uns auch nicht mit Wattebäuschen, sondern mit Waffen im Falle eines Angriffs. Und dann ist Verteidigung ein Teil des Krieges."



Auf unseren gestrigen Beitrag schrieb uns ein Leser: „Bin total einverstanden mit Ihrem Text. Ich war erschrocken, als ich den Satz hörte.“ Ein anderer Leser schrieb: „Das ist doch nur ein wenig zielführendes Spiel mit Worten. Die Ukraine wurde angegriffen, befindet sich seitdem ‚im Krieg‘ mit Russland, nicht ‚in der Verteidigung‘ und ist gottseidank ‚kriegstüchtig‘, ‚verteidigungstüchtig‘ reicht nämlich nicht, wenn man angegriffen wird, Teile seines Lan-des verliert und wieder zurückerobern muss. Nein, Pistorius hat völlig recht: Wer abschrecken will, muss kriegstüchtig sein, alles andere ist nur weich-gespültes Gerede von Leuten, die immer noch glauben, wir könnten uns aus allem heraushalten.“



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: