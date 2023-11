Hauptmenü Start





Politischer Aschermittwoch 2024 - Vorverkauf startet heute geschrieben von: Redaktion am 11.11.2023, 08:34 Uhr

paperpress619 Am 14. Februar 2024 um 20 Uhr lädt Gastgeber und Moderator Arnulf Rating zum 20. Politischen Aschermittwoch der scharfen Zungen in die Hauptstadt ein. Mit Luise Kinseher, Erwin Pelzig, Lutz von Rosenberg-Lipinsky, Christoph Sieber und Mathias Tretter empfängt er erneut Spitzenkräfte des deutschsprachigen Kabaretts, um diesen Tag der Abrechnung und des Aufbruchs live zu zelebrieren.





Wie bereits im vergangenen Jahr findet der Politische Aschermittwoch im stilvollen Konzertsaal der Universität der Künste (UdK Berlin) statt. Für einen auch musikalisch spannenden Rahmen sorgt das Punk-Trio STROM. Tickets ab 24 bis 89 Euro gibt es ab dem 11.11.2023 unter www.aschermittwoch-berlin.de, unter Tickettelefon (030) 40 818 824 und an allen bekannten VVK-Kassen.



Klare Kante statt trübe Brühe



Einmal im Jahr zieht es unsere führenden Politikdarsteller jenseits von Wahlen zum wählerischen Volk. Das ist ihr Politischer Aschermittwoch in der Provinz. Es fließt reichlich Bier unter dem Vorwand, dem Wahlvolk reinen Wein einzuschenken. Was scharf daherkommt, ist oft nur schal, abgestanden und nüchtern schwer zu ertragen.



Während sich die Parteivertreter derart ins Hinterland und Nebulöse entfernen, geht es beim Politischen Aschermittwoch in Berlin zur Sache. Auch und gerade in Kriegszeiten wie diesen. Hier tritt niemand auf, um Wählerstimmen einzusammeln. Hier geht es darum, sich der Phrasendreschflegel der Politik zu erwehren. In Zeiten zunehmender Verwirrung und übergriffigen Versuchen des betreuten Denkens gilt es, in engen Meinungskorridoren Türen zu öffnen, um Hirne und Herzen durchzulüften.



20 Jahre Politischer Aschermittwoch Berlin



Seit nunmehr 20 Jahren treten beim Politischen Aschermittwoch Berlin Wortkünstler auf, die sich eigens zu diesem Anlass zusammentun. Alles begann 2005 mit einer (nicht öffentlichen) Veranstaltung des Pantheon Theaters Bonn auf Einladung des damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse in Berlin. Mitwirkende waren damals u.a. Rainer Pause & Norbert Alich und Hagen Rether. Rita Baus, die damalige Künstlerische Leiterin des Pantheon Theaters, ging nach diesem Abend auf den Berliner Kabarettisten Arnulf Rating zu, ob sie nicht gemeinsam eine öffentliche Ascher-mittwochs-Veranstaltung auf die Beine stellen könnten. Die Idee hatte Arnulf Rating bereits mit Rainer Pause, Kabarettist und Gründer des Pantheon-Theaters, im Nachgang des Berliner Maulhelden-Festivals (2002-2004) diskutiert. Die Kölner Kolle-gen konnten damals nicht zum Festival kommen, weil sie in diverse Karnevalsveranstaltungen eingebunden waren. So entstand die Idee, am Aschermittwoch den Parteien wirklich gute Starkredner entgegenzusetzen.



Der erste (öffentliche) Politische Aschermittwoch Berlin fand 2006 in der Arena Berlin statt, organisiert vom Pantheon Theater Bonn und Arnulf Ratings Maulhelden Büro. Seit dem Jahre 2010 wird die Veranstaltung allein von Arnulf Ratings Maulhelden Büro organisiert.



Zum Politischen Aschermittwoch Berlin stehen in jedem Jahr eine Handvoll auserlesener Künstler auf der Bühne, die sonst so kaum gemeinsam zu erleben sind, darunter Abdelkarim, Alfons, Lothar Bölck, HG. Butzko, Matthias Deutschmann, Wiglaf Droste, Horst Evers, Lisa Fitz, Rainald Grebe, Anny Hartmann, Nils Heinrich, Dieter Hildebrandt, Luise Kinseher, Marc-Uwe Kling, Axel Pätz, Erwin Pelzig, Volker Pispers, Lisa Politt, Urban Priol, Hagen Rether, Nico Semsrott, Simone Solga, Serdar So-muncu, Wilfried Schmickler, Georg Schramm, Flori-an Schroeder, Nessie Tausendschoen, Max Uthoff, Dietmar Wischmeyer und viele mehr.



Seit 2007 wird die Veranstaltung musikalisch beglei-tet, u.a. von Rainald Grebe und Die Kapelle der Versöhnung, später für viele Jahre von der IG Blech (der „Kapelle mit der Lizenz zum Tröten“), seit 2020 von Andrej Hermlin und The Swingin‘ Hermlins, 2024 vom Punk-Trio STROM.



Der Politische Aschermittwoch Berlin begeistert dabei nicht nur in jedem Jahr weit über tausend Zuschauer live, sondern wird von mehreren Radiostationen in Deutschland übertragen und erreicht mittlerweile auch über das Netz immer mehr Fans.



Mit dabei sind diesmal:



Die Mama Bavaria des deutschen Kabaretts

Luise Kinseher

„Sie braucht nur die Bühne zu betreten und schon ist es um den Besucher geschehen.“ Schwäbische Zeitung



Aufgemerkt - der Mann mit Köpfchen unter dem Hut

Erwin Pelzig

„Wenn Pelzig auf seine ureigene Art die Welt er-klärt, ist das politisches Kabarett am Puls der Zeit.“ Weiler Zeitung



Deutschlands lustigster Seelsorger:

Lutz von Rosenberg-Lipinsky

„Das ist knallhart und rundherum unkorrekt, pointiert und ungemein treffsicher.“ Mannheimer Morgen



Nicht nur mitternachts spitz

Christoph Sieber

„Der Galgenhumorist Christoph Sieber folgt in seinen Programmen den Spuren großer Kabarettisten wie Dieter Hildebrandt und Georg Schramm.“ Frankfurter Rundschau



Der sarkastische Wortkaskadeur

Mathias Tretter

„Tretter schafft es, bei gleichbleibend hohem, intellektuellen Anspruch in einem derart unverschämt locker-nonchalanten Duktus und Habitus zu reden und zu spielen, dass man in Gedanken noch kein halbes Mal abschweift.“ Süddeutsche Zeitung



und als Gastgeber

Arnulf Rating

„Wie er mit großem Scharfsinn und Sprachwitz in Hochgeschwindigkeit die Themen der Zeit reflektiert und analysiert, hat Klasse...“ Weserkurier



Musikalisch wird der 20. Politische Aschermittwoch fetzig unter Spannung gesetzt von der Punkband

STROM



(Änderungen vorbehalten)

________________________________________

20. Politischer Aschermittwoch Berlin

Mittwoch, 14. Februar 2024, Beginn: 20 Uhr

Konzertsaal der UdK Berlin, Hardenbergstraße 33, 10623 Berlin-Charlottenburg

Tickets 24 bis 89 Euro

Tickettelefon: (030) 40 818 824 (Ortstarif), Tickets erhältlich über https://aschermittwoch-berlin.de/ sowie an den bekannten VVK-Stellen oder bei Ticketmaster

Infos www.aschermittwoch-berlin.de

Veranstalter Maulhelden

Web: www.maulhelden.de

________________________________________









Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

