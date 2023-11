Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 29 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Klimaschutz an Schulen - Fachtag am 15.11.2023 in Berlin geschrieben von: Redaktion am 07.11.2023, 15:19 Uhr

paperpress619 Wie verändern sich Lerninhalte und die praktische Arbeit in den Schulen durch immer neue Hitzerekorde? Was hilft gegen die Klimakrise? Bei der Fachtagung Klimaschutz an Schulen gibt es spannende Impulsvorträge, Praxis-Workshops und den Aus-tausch zwischen Aktiven aus dem Bereich der Umweltbildung. Die kostenfreie Fachtagung findet am Mittwoch, dem 15. November 2023, von 14.00 bis 18.30 Uhr im Oberstufenzentrum Kraftfahrzeugtechnik in Charlottenburg, Gierkeplatz 1, statt.





Die Nachrichten im Jahr 2023 überschlagen sich: Neue Hitzerekorde, Überflutungen, Brände und Extremwetter. Die Klimakrise ist auch bei uns angekommen, viel schneller als erwartet. Was bedeutet das für den Unterricht und die Lerninhalte in der Schule? Wie muss die bauliche Gestaltung der Schulen verändert werden? Wo liegen die größten Praxis-Hindernisse und wer unterstützt Lehrkräfte und alle anderen Nutzer?



Diese und weitere Themen im Kontext Klimaschutz und Klimaanpassung werden bei der 25. Fachtagung Klimaschutz an Schulen mit dem Leitmotto „Kühler Kopf trotz Hitzeschock?“ von inspirierenden Gästen vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Nach der Eröffnung durch Umwelt-Staatssekretärin Britta Behrendt wird Schulbau-Staatssekretär Dr. Torsten Kühne in einer Keynote „Die Berliner Schulbauoffensive und ihre Vorgaben zu Energieeffizienz, Hitzeanpassung, Solardächern“ vorstellen.



Im Anschluss an weitere fachliche Impulse und eine Panel-Diskussion finden acht Praxis-Workshops statt. Die Themen reichen von der grünen Schulhofgestaltung über praktisches Energiesparen, die Einbeziehung von Solaranlagen in den Unterricht, Regenwasser- und Abfallprojekte bis zu Geheimtipps für spannende Klima-Aktionstage.



Schulen sind als Orte des Lernens wichtige Impulsgeber und wirken bei der Transformation in die gesamte Gesellschaft. Die Fachtagung gibt dafür wich-tige Impulse und Möglichkeiten zur Vernetzung. Zu diesem Austausch sind alle fachlich Interessierten aus Schulen, Verwaltungen, Politik, Energie- und Klimamanagement, Bildungsträgern und weitere Multiplikatoren eingeladen.



Die Fachtagung wird vom Kompetenzzentrum Klimaneutrale Schulen des Umweltinstituts UfU e.V. durchgeführt. Sie findet im Rahmen des Projekts KlimaVisionen im Auftrag der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und als offizielle Fortbildung des Landes Berlin anerkannt.



Die acht Praxis-Workshops im Überblick:



• W1 Ökologische & kindgerechte Schulhofgestaltung (Grün macht Schule SenBJF)

• W2 Regenwasserbewirtschaftung an Schulen (Regenwasseragentur Berlin)

• W3 Solaranlagen und deren Einbeziehung in den Unterricht (OSZ Kfz & Solarzentrum Berlin)

• W4 Praktisches Energiesparen an Schulen: Methoden, Möglichkeiten, Motivation (UfU e.V.)

• W5 Abfall und Zero-Waste-Ziele im Schulall-tag (Umweltbildung BSR)

• W6 Klimafreundliche Stadt - Klimaschutz bei Berlins zentraler Ver- und Entsorgung (Bildungsangebote Klimamacher Berlin e.V.)

• W7 Möglichkeiten und Hindernisse bei der Fassadenbegrünung an Schulen (Vorstellung Projekt Fabikli UfU)

• W8 Klimaaktionstage und noch viel mehr: Erfahrungen aus der Schulpraxis (Schadow-Gymnasium u.a.)



Weitere Informationen und Anmeldung im Web:



https://www.ufu.de/fachtagung-klimaschutz-an-schulen-2023/



Quelle: UfU e.V.







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: