Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Ab heute wird die Bude warm geschrieben von: Redaktion am 17.10.2023, 09:43 Uhr

paperpress618 Obwohl sich die Sonne noch sehen lässt, ist es doch schon recht kühl. Seit ein paar Tagen sind die Heizkörper in meiner Wohnung bereits warm. Sehr an-genehm. Wenn ich auf meine Heizkostenabrechnung schaue, wird mir eher kühl ums Herz und klamm im Portemonnaie. Je nach politischer Sichtweise sind entweder Putin oder Merkel/Schröder Schuld, und die Grünen sowieso.





Für Vattenfall beginnt heute die Heizperiode. Die dazugehörige Pressemitteilung wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:



Vattenfall Wärme Berlin startklar für die Heizperiode



Lange zeigte sich der Oktober recht mild, doch zuletzt war es so weit: An drei aufeinanderfolgenden Tagen sank die Temperatur abends um 21 Uhr unter 12 Grad Celsius. Für die Vattenfall Wärme Berlin beginnt damit heute offiziell die Heizperiode.



„Wir werden alles dafür tun, die Berlinerinnen und Berliner in der kalten Jahreszeit zuverlässig mit Wärme zu versorgen”, betont Uwe Scharnweber, Leiter des Fernwärmesystems bei Vattenfall. „Damit uns das gelingt, haben wir die zurückliegenden Sommermonate intensiv genutzt und die nötigen Vorbereitungen getroffen.”



Der letzte Winter war auf Grund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geprägt durch die an-gespannte Lage auf den Energiemärkten. Gut vor-bereitet und zuversichtlich schaut die Vattenfall Wärme Berlin nun auf die bevorstehende Heizsaison: „Unsere Brennstoffvorräte sind auf einem hohen Niveau und werden kontinuierlich und planmäßig aufgestockt“, sagt Uwe Scharnweber.



Er fügt hinzu: „Wir haben unsere Abläufe optimiert und unsere Notfallpläne gemeinsam mit den zuständigen Behörden geschärft“. Die Netzreparaturen und notwendigen Revisionen der Erzeugungsanlagen liegen im Zeitplan. Darüber hinaus sind auch die Gasspeicher in Deutschland bereits gut gefüllt und LNG-Terminals stehen als alternative Bezugsquellen zur Verfügung.



Das Thema Gassparen wird uns dennoch auch durch diesen Winter begleiten. Dazu können auch die Berlinerinnen und Berliner ihren Beitrag leisten: „Trotz der derzeitig stabilen Situation können wir keine vollständige Entwarnung geben. Daher bleibt Energiesparen weiterhin wichtig“, sagt Scharnweber. Gemeinsam mit seinen Partnern der EnergieEinsparInitiative wirbt Vattenfall aktiv für konsequente Einsparanstrengungen. „Dies ist der Hebel, den wir alle weiterhin in der Hand haben, um gut durch den Winter zu kommen und zugleich das Klima zu schonen.“



Darüber hinaus arbeitet Vattenfall mit aller Kraft daran, die Energie- und Wärmewende weiter voran-zutreiben und unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden. Geplant ist, 2030 vollständig aus der Kohleverbrennung auszusteigen und das Berliner Fernwärmesystem mit 30 Großbauprojekten um- und auszubauen.



Bereits heute betreibt Vattenfall in Berlin das größte Fernwärmenetz Westeuropas mit umgerechnet rund 1,4 Millionen angeschlossenen Wohneinheiten. Mehr als 2.000 Kilometer Trassenleitungen versorgen diese mit 80 bis 135°C heißem Wasser, das in den Häusern in Nutzwärme für Heizung und Gebrauchswarmwasser umgewandelt wird. Im Zuge der Energiekrise und Heizungsdiskussion ist die Nachfrage nach Fernwärmeanschlüssen in Berlin zuletzt um rund 70 Prozent gegenüber den Vorjahren angestiegen. Nützliche Tipps zum Energiesparen finden Sie unter folgendem Link: energieeinsparinitiative.berlin



Quelle: Vattenfall

Einleitung: Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: