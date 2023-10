Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Gute und schlechte Nachrichten geschrieben von: Redaktion am 13.10.2023, 05:43 Uhr

paperpress618 Der Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint meldet heute Morgen: „TuS Makkabi Berlin will weiterspielen – und dementiert Äußerungen seines Dachverbands, den kompletten Spiel- und Trainingsbetrieb eingestellt zu haben. „Wir als multikulturelle Mannschaft, die auch Moslems und Juden versammelt, wollen unbedingt weiterspielen und uns nicht unterkriegen lassen“, hieß es in der Mitteilung. Allerdings in Absprache mit dem Senat nur unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen.“



Andererseits meldet BILD: „Die israelische Flagge am Roten Rathaus wurde von Unbekannten herabgerissen! Die Tat geschah am Mittwochabend gegen 19 Uhr. Nach BILD-Informationen kletterten die Täter den Fahnenmast hinauf. Ein Sprecher der Senatskanzlei bestätigt: ‚Unbekannte Täter haben am Abend des 11. Oktober die israelische Flagge heruntergerissen. Die Senatskanzlei hat unverzüglich eine Neubeflaggung angeordnet.‘ Bereits Donnerstagfrüh sei dies erfolgt.“



Und der Tagesspiegel meldet:: „…israelische Restaurants bleiben aus Angst um ihre Mitarbeiter geschlossen. Das ist die furchtbare Realität dieser Tage in Berlin. Doch während die Hamas zu Gewalt aufruft, solidarisieren sich muslimische und türkische Organisationen und Moscheen in Deutschland mit Jüdinnen und Juden. „Bleiben Sie besonnen! Halten Sie sich von der Manipulation der Hamas fern, diese schadet den Muslimen in aller Welt“, sagte der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD), Gökay Sofuoğlu, in Richtung aller Muslime in Deutschland. Wer sich selbst solidarisieren will, am Freitag findet ab 17:30 Uhr eine „Mahnwache für sicheres jüdisches Leben“ vor der Synagoge am Fraenkelufer in Kreuzberg statt.





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: