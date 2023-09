Hauptmenü Start





Ein irischer Abend geschrieben von: Redaktion am 30.09.2023, 06:42 Uhr

paperpress617 Manchmal passt einfach alles zusammen. Ein früh-herbstlicher, angenehm warmer Abend bei Rudi & Rosa, dem Restaurant auf dem Gelände der ufaFabrik, mit einem guten Riesling zur Einstimmung auf ein Konzert im Theatersaal, und dann diese unverwechselbare irische Folk-Music, dargeboten von drei höchst sympathischen Künstlern.



Zoë Conway mit ihrer Fidel, die mehr als nur eine Geige ist, und John McIntyre an der Gitarre, bereichert durch zwei Auftritte von Zoës 16-jährigem Neffen Christopher mit seiner Concertina, einem „wechseltönigen Handzuginstrument“, das aber kein Akkordeon ist. Zoë und ihr Mann John spielen rund zwei Stunden diese mitreißende irische Musik, die sich sofort in die Beine überträgt und diese im Takt mitstampfen lässt.



Zwischen den Stücken gibt’s ein paar Geschichten vom Besuch auf dem Fernsehturm und der einst verlorengegangenen Fidel, die zum Glück wieder auftauchte. Und wir erfahren, dass Christopher Curry-Wurst mag, was aber nicht der einzige Grund ist, warum ihm Berlin gefällt.



Es ist atemberaubend, wie Zoë auf ihrer Fidel spielt. Einige Stücke werden von ihr und John auch gesanglich vorgetragen. Auch wenn man selbst noch nie in Irland gewesen ist, erscheinen bei der Musik im Kopf Bilder dieser großen grünen Insel, die im Gegensatz zu ihrem Nachbarn Bestandteil der Europäischen Union ist.



Nach dem Konzert nehmen sich Zoë und Christopher am Merchandise-Stand viel Zeit für die Fans. Von den mitgebrachten Alben brauchen sie nur noch wenige wieder einzupacken. Und natürlich lassen sich die Fans die CDs signieren. Christopher kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus, als er auch um Autogramme gebeten wird. Vielleicht der Beginn einer großen Karriere.



Der Theatersaal in der ufaFabrik ist an diesem Abend sehr gut gefüllt mit einem altersmäßig gemischten Publikum. Viele ältere Semester, aber auch junge Musikbegeisterte.



Wer heute keine weiteren Pläne hat, kann sich auf-machen ins sächsische Meißen, denn dort treten Zoë und John um 19:30 Uhr im dortigen Theater auf. Meißen ist nur gut zwei Stunden von Berlin entfernt. Was von dem wunderschönen Abend in der ufaFabrik bleibt, ist der Wunsch, dass sie uns möglichst bald wieder besuchen.



Und hier noch ein paar Zeilen aus der Rubrik „about“.



Das Folk-Duo besitzt die seltene Fähigkeit, Stücke aus anderen Genres wie Klassik, Jazz und Weltmusik in ihr Repertoire aufzunehmen und dieses Material auf eine Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, die nicht nur die schiere Bandbreite und das Wissen der beiden Instrumentalisten, sondern auch die wunderbare Vielseitigkeit ihrer Instrumente zeigt.



Das Duo hat an wichtigen Filmmusiken mitgewirkt, darunter Finding You (Red Sky Studio 2021), Riverdance The Animated Adventure (Universal 2021), und Zoë hat an den preisgekrönten Filmen Float Like A Butterfly (Samson Films 2018) und Artemis Fowl (Disney 2020) als Solistin mit einem handverlesenen Sinfonieorchester in George Martins weltberühmten AIR Studios in London mitgewirkt.



Zoë ist mit einer beeindruckenden Liste internationaler Künstler aufgetreten, darunter Riverdance, Damien Rice, Lou Reed, Nick Cave, Rodrigo y Gabriella, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus ist sie eine wichtige Figur in der klassischen Musikszene Irlands und des Auslands, da sie als Solistin mit renommierten Orchestern wie dem Irish Chamber Orchestra, dem National Symphony Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra und dem WDR-Sinfonieorchester auftrat.



John wuchs in den Cooley Mountains in der nördlichen Grafschaft Louth auf, wo er im Alter von acht Jahren mit der Gitarre begann. Er begann seine Karriere als E-Gitarrist bei der erfolgreichen Indie-Band The Revs, mit der er auf vielen berühmten Bühnen und Festivals auftrat, darunter Oxygen und Slane in Irland, Reading und Leeds im Vereinigten Königreich, und auf ausgedehnten Tourneen in den USA, Australien und Europa. Er hat mit vielen welt-bekannten Produzenten zusammengearbeitet und produziert und nimmt jetzt auch in vielen Genres auf. John war von frühester Kindheit an mit der Sprache, den Liedern und der traditionellen Tanzmusik von Südwest-Donegal - der Heimat seines Vaters - vertraut.



Zusammen wurden Zoë Conway und John Mc Intyre als „einfach eines der besten Folk-Duos der Welt" (BBC) bezeichnet, und das Publikum in Irland und darüber hinaus kommt immer wieder gerne zurück. Sie sind bereits vor Rockstars, Millionären und Würdenträgern aus aller Welt aufgetreten, da-runter die irischen Präsidenten Mary Mc Aleese und Michael D. Higgins. Sie wurden vom beliebten YouTube-Kanal Balcony TV als beste Live-Show aus-gezeichnet und haben zusammen mehr als eine halbe Million Online-Zugriffe erhalten. www.zoeandjohn.com



Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch

Quellen: IKC ufaFabrik, www.zoeandjohn.com







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

