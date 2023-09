Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Innovationspartnerschaft geschrieben von: Redaktion am 29.09.2023, 06:40 Uhr

paperpress617 Berlin hat rund drei Millionen Einwohner mehr als Düsseldorf. Der Flughafen BER liegt vom Passagier-aufkommen auf Platz Drei vor Düsseldorf. Der EU-REF-Campus Berlin ist größer als der im Bau befindliche in Düsseldorf. Aber: Größe allein macht nicht den Unterschied.





Im Dezember 2008 fand der erste Spatenstich in Berlin statt. Selbst wenn man berücksichtigt, dass wesentlich mehr Gebäude in Berlin neu gebaut wurden, werden über 15 Jahre vergangen sein, ehe der letzte Bauabschnitt seiner Vollendung entgegen-sieht. Die lange Zeit lag nicht allein daran, dass die Baufirmen hier länger brauchen als anderswo. In Berlin dauert alles vor allem deshalb länger, weil die Stadt ein Problem mit ihrer Verwaltung hat. Während man sich in Düsseldorf freute, als EUREF-Gründer Reinhard Müller seine Pläne vorstellte und er viele offene Türen vorfand, musste er in Berlin teilweise Baugenehmigungen vor Gericht erwirken.



Die ganze, teilweise unglaubliche Geschichte des EUREF-Campus können Sie in 459 Artikeln seit 2008 unter www.paperpress.org nachlesen.



In Düsseldorf erfolgte der erste Spatenstich im August 2021. Im nächsten Jahr wird der erste Bauabschnitt fertig sein und die Mieter können einziehen, 2025 wird dann der EUREF-Campus Düsseldorf voll-endet sein.



Die Verkehrsanbindung des EUREF-Campus Berlin ist nicht schlecht. Direkt am S-Bahnhof Schöneberg gelegen und unweit vom Bahnhof Südkreuz mit Verbindung zum BER.



Mit Düsseldorf kann Berlin dennoch nicht mithalten. Der neue Campus liegt in einem Dreieck zwischen Autobahn, Bahnhof und Flughafen. Vom Bahnhof aus wird es einen direkten Zugang zum Campus geben. Mehr geht nicht. Oder doch?



Am 4. Oktober wird ein weiteres Kapitel in der EU-REF-Chronik geschrieben. Allerdings nicht in Düsseldorf, sondern in München. In der bayerischen Landeshauptstadt findet vom 4. bis 6. Oktober die Expo Real statt. Das ist die größte internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa.



Am Messestand der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf werden Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, der CEO von Schneider Electric, Christophe de Maistre, der CEO der Flughafen Düsseldorf GmbH, Lars Redeligx, und die Vorstandssprecherin der EUREF AG, Karin Teichmann, ein gemeinsames Projekt vorstellen.



Übrigens: Auf der Messe ist auch Berlin vertreten, u.a. mit Berlinova, Berlin Partner, der Tegel Projekt GmbH und zahlreichen Banken. Unter der Rubrik Flughäfen findet man Braunschweig, Bremen, Leipzig, natürlich Düsseldorf, aber nicht den BER.



In Düsseldorf etablieren Airport und EUREF-Campus ein Netzwerk für grünen Luftverkehr und nachhaltige Mobilität. In einer Innovationspartnerschaft bündeln beide Unternehmen künftig ihre Expertise. Im Fokus stehen dabei neben der Energieeffizienz im Gebäudesektor auch Technologien zur Dekarbonisierung der luft- und landseitigen Verkehre.



Welche Ziele verfolgt die Innovationspartnerschaft, welche Projekt stehen im Vordergrund? Wie entsteht am Standort DUS der Mobilitäts-Hub für NRW? Welche Rolle spielen Wasserstoff und Sustainable Aviation Fuel auf dem Weg zum nachhaltigen Luft-verkehr an einem der größten Airports in Deutschland? Welche Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft treiben die Innovationen voran? Diese Fragen und viele mehr werden am 4. Oktober in München beantwortet und paperpress wird am 5. Oktober darüber berichten.



Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch

Quelle: Stöbe Kommunikation





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: