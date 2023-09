Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

30 Berliner Schulen für KlimaVisionen-Projekt gesucht geschrieben von: Redaktion am 05.09.2023, 13:05 Uhr

paperpress617 Wie kann die eigene Schule klimaneutral werden? Das interessiert nicht nur viele Schülerinnen und Schüler, sondern ist für die Erreichung der Klimaziele ein entscheidender Faktor. Mit dem Schuljahr 2023/24 startet die zweite Runde des Projekts KlimaVisionen. 30 Berliner Schulen können kostenfrei mitmachen und werden vom Umweltinstitut UfU e.V. auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützt.





Mehr als die Hälfte aller öffentlichen Gebäude sind Schulen. Sie können bei der Erreichung der Klima-ziele einen entscheidenden Beitrag leisten. Bauliche Investitionen und die (energetische) Sanierung von Bestandsgebäuden sind jedoch nur ein Teil der not-wendigen Maßnahmen. Ebenso wichtig sind Änderungen im Nutzungsverhalten, Klimabildung und die begleitende pädagogische Arbeit. Hier sind Schulen praktische Lernorte für zukünftige Generationen.



Mit der Teilnahme am Berliner Projekt KlimaVisio-nen erhalten Schulen professionelle Unterstützung auf ihrem Weg zur Klimaneutralität. Bisher sind 40 Berliner Bildungseinrichtungen aller Schulformen und Altersstufen dabei. Ab dem Schuljahr 2023/24 können mit dem Start der zweiten Runde weitere 30 Schulen kostenfrei mitmachen, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das Projekt KlimaVisionen wird von der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt gefördert.



Das Unabhängige Institut für Umweltfragen - UfU e.V. führt gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften im Rahmen des Projekts vor Ort Klima-Checks und Workshops durch, damit spannende Klima- und Umweltaktivitäten in den Schulalltag integriert werden können. Jede Schule entwirft eine eigene Klima-Roadmap mit individuel-len Zielen und konkreten Maßnahmen. Zusätzlich können sich die aktiven Projektschulen vernetzen und hilfreiche Informationen austauschen.



Verschiedene Nutzergruppen der Schule, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, das Facility Management, Eltern oder die Schulleitung, arbeiten im Projekt zusammen und bringen sich mit viel Engagement und kreativen Ideen ein. Was kann durch Änderungen des Verhaltens erreicht werden, z.B. durch Ausschalten des Lichts, richtiges Lüften und Heizen? Wie funktionieren Solaranlagen und warum hat das Gebäude (k)eine auf dem Dach? Welche ökologische Bedeutung haben die Wege zur Schule, eine Klassenfahrt mit dem Flugzeug oder das Mensaessen? Wer kann bei der Begrünung des Schulhofs helfen? Was braucht es für einen Klima-Aktionstag der gesamten Schule?



Muriel Neugebauer, Projektkoordinatorin, UfU e.V.: „Viele Schulen wollen für mehr Klimaschutz aktiv werden, aber es fehlt an Personal und Ressourcen. Hier können wir mit dem Projekt KlimaVisionen fachliche und pädagogische Unterstützung geben. Dabei entwickelt jede Schule ihre eigene Vision und ihren eigenen Weg hin zur Klimaneutralität. Auf geht’s, jetzt anmelden!“



Daniel Buchholz, Leiter Kompetenzzentrum Klimaneutrale Schulen, UfU e.V.: „Die vielen kreativen Ideen der Schülerinnen und Schüler bei den Workshops und Aktionen vor Ort begeistern mich immer wieder. Hier wird der Schutz von Klima und Umwelt konkret erfahrbar. Gleichzeitig senken sie den CO2-Ausstoß der Stadt, verbrauchen weniger Energie und machen uns alle unabhängiger von teuren Energieimporten.“



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für interessierte Schulen sind auf der Homepage des UfU zu finden:

https://www.ufu.de/projekt/klimavisionen



Am kommenden Samstag, dem 9. September 2023, wird das UfU auch mit einem Stand auf dem Berliner Klimatag vertreten sein. Dort gibt es Informationen zum Projekt KlimaVisionen und vielen weiteren Aktivitäten des gemeinnützigen Umweltinstituts. Von 11 bis 18 Uhr bietet der Berliner Klimatag ein buntes Programm mit Vorträgen, Diskussionen, Workshops, Theater, Musik, Infoständen, Streetfood und Getränken sowie Kinderprogramm. Rund 70 Organisationen und Initiativen sind auf dem riesigen RAW-Gelände in Berlin–Friedrichshain am SBahnhof Warschauer Straße dabei. Das vollständige Programm findet sich hier:

https://berliner-klimatag.de/programm_2023/



Beim Berliner Klimatag an diesem Samstag wird Umweltexperte Daniel Buchholz nicht nur gemein-sam mit seinen Kolleginnen und Kollegen am UfU-Stand informieren, sondern „nebenbei“ auch sin-gen. Von 13.00-14.00 Uhr ist sein Motto „Rocken fürs Klima“ auf der Kulturbühne. Neben bekannten Titeln von Frank Sinatra, Elvis Presley und Dean Martin will er mit Rock’n’Roll-Hits u.a. von den Blues Brothers dem Publikum einheizen. Auch wenn das bei einer Wettervorhersage von 29 Grad und strahlendem Sonnenschein eigentlich nicht nötig ist…



Quelle und Fotos: UfU



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: