Riesendrachen über Berlin geschrieben von: Redaktion am 02.09.2023, 06:39 Uhr

paperpress617 „Sie fliegen für Frieden und Freiheit“ Erstmals mit Drachenpiloten aus der Ukraine

Samstag, 16. September, 11:00 – 20:00 Uhr - auf dem Tempelhofer Feld – Eintritt frei





Rund 80 professionelle Drachenflieger aus ganz Europa sind beim 10. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN auf dem Tempelhofer Feld dabei. Neben vielen Welt- und Europameistern lassen erstmals auch vier Drachenpilotinnen und -piloten aus der Ukraine ihre Drachen steigen. Auch ein Team aus Thailand wird zum ersten Mal sein Können zeigen. Am 16. September, zwischen 11:00 und 20:00 Uhr, können die Besucherinnen und Besucher von Berlins größtem Familienfest bei freiem Eintritt viele Vorführungen bestaunen und auch eigene Drachen fliegen lassen. Ein buntes Rahmenprogramm mit viel Musik und Unterhaltung rundet das Fest ab.



Die einst florierende Drachenszene in der Ukraine liegt seit dem russischen Angriffskrieg am Boden. Die vier Drachenflieger, die auf dem Tempelhofer Feld dabei sein werden, konnten nur wenige Exemplare ihrer Drachen auf ihrer Flucht mitnehmen. „Sie mussten ihre Heimat verlassen und haben seither eine Mission: Sie fliegen für Frieden und Freiheit“, erklärt Drachenpilot Robert Kirsch, der die inter-nationalen Drachenflieger betreut. Vor allem ihre kleinen Stäbchen- und Flachdrachen wollen die ukrainischen Gäste den Zuschauern vorführen. Auch ein junges Team aus Thailand nimmt zum ersten Mal in Berlin teil. Nach Auftritten in Italien und Frankreich, sind die leidenschaftlichen Drachenflieger aus Asien jetzt erstmals auch in Deutschland zu sehen. „Der Himmel über dem Tempelhofer Feld wird sehr bunt“, verspricht Frank Hadamczik, Unternehmenssprecher des Veranstalters. „Ein fast 50 Meter langer Octopus, riesige Windräder mit einem bis zu 16 Meter großen Durchmesser, Bat-man und weitere Superhelden sowie viele verschiedene Tiere, werden, sofern das Wetter mitspielt, durch die Luft schweben. Über den gesamten Tag steigen voraussichtlich 1.500 Drachen auf.“ Es wer-den mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher erwartet.



Die Gäste dürfen sich auf viele Vorführungen mit Lenk- und Großdrachen sowie mit Ein- und Zweileinern freuen. Das Gelände auf der westlichen Seite des Tempelhofer Feldes, direkt am U-Bahnhof Paradestraße bzw. am S-Bahnhof Tempelhof, ist wegen seiner hervorragenden thermischen Voraussetzungen bei Drachenpiloten sehr beliebt. Die Veranstaltung wird von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Live-Musik begleitet, hinzu kommen Vorführungen auf der Show-Bühne, eine historische Drachenausstellung und viele weitere Aktivitäten für Groß und Klein.





Quellen: STADT UND LAND und Unikat PR GmbH



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

