Tagesspiegel-Interview mit Michael Müller geschrieben von: Redaktion am 12.08.2023, 12:17 Uhr

paperpress616 Tagesspiegel: Warum lösen sich denn Probleme in Berlin immer erst, wenn zuvor ganz Deutschland darüber gelacht hat?



Müller: Ach, es gibt oft diesen öffentlichen Eindruck, dass der Regierende Bürger-meister nur etwas wollen muss, und schon passiert’s. Das ist leider in Berlin nicht der Fall. Entweder weil ein Bezirk zuständig ist und querschlägt, der Koalitionspartner, oder weil man nicht den richtigen Ansprechpartner findet.



Tagesspiegel: Können Sie als ehemaliger Regierungschef nachvollziehen, dass Franziska Giffey als Wirtschaftssenatorin in die zweite Reihe gewechselt ist?



Müller: Das ist eine so persönliche, fast schon private Sache, wie man mit so einer schwierigen Entscheidung umgeht. Wenn man einmal die Nummer 1 ist, diese Macht abgeben muss und dann trotzdem so nah dranbleibt, stelle ich mir persönlich sehr schwer vor.



Tagesspiegel: Ihre Partei ist in der Krise in Berlin, ein Führungswechsel steht an. Sie sind nach wie vor eines der bekanntesten Gesichter. Wenn man sie an-rufen würde, wären Sie bereit noch einmal Verantwortung zu übernehmen?



Müller: Ich habe über 26 Jahre Stadtpolitik gemacht. Darunter waren sehr viele gute Jahre, gerade in der Kombination Klaus Wowereit, Michael Müller, Berliner SPD. Die-se Phase ist abgeschlossen.



Das komplette Interview im Bezahlteil des Tagesspiegels:



https://www.tagesspiegel.de/politik/es-war-nicht-umsonst-ex-regierender-michael-muller-uber-den-afghanistan-einsatz-10295086.html















Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

