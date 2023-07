Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Buchholz singt wieder geschrieben von: Redaktion am 21.07.2023, 06:56 Uhr

paperpress615 Es ist die sympathischste Art, wie sich Politiker äußern könnten. Nicht mit Phrasen in endlosen Sätzen, sondern mit Gesang. Aber schon der schwäbische Dichter Ludwig Uhland schrieb am 24. Mai 1812 in sein Tagebuch: „Singe, wem Gesang gegeben!“ Schlimmstenfalls erleben wir singende Politiker, wenn sie versuchen, den Text der Nationalhymne fehlerfrei von sich zu geben. Es gibt dabei auch Tief-punkte, so zum Beispiel am 10. November 1989, einen Tag nach dem Fall der Mauer, als Helmut Kohl, Willy Brandt und viele andere vor dem Rat-haus Schöneberg nach ihren Reden unbedingt die Nationalhymne anstimmen mussten. Es war einfach grauenvoll. Der stern schrieb: „Auch wenn da ein paar andere noch mitgesungen haben - mit ihrem Gekrächze haben sich Kohl und Brandt einen Ehren-platz in der Top Ten der peinlichsten Duette verdient.“ Das peinlichste Solo lieferte Andrea Nahles 2013 vor dem Bundestag ab, als sie es für angemessen hielt, das Pippi-Langstrumpf-Lied zu singen.



Von einem ganz anderen Kaliber ist der Berliner SPD-Politiker Daniel Buchholz, der nicht nur sin-gen kann, sondern es dankenswerterweise immer wieder zu Gehör bringt. Es ist wieder so weit:



Summer in the City 2023 auf dem Breitscheidplatz



Daniel Buchholz singt live Elvis & Sinatra:

Konzert an der Gedächtniskirche am 28. Juli 2023



Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr ist Daniel Buchholz auch 2023 auf dem Breitscheidplatz dabei. Im Rahmen des „Summer in the City“-Festivals gibt er ein Live-Konzert auf der Bühne zwischen Gedächtniskirche und Europa-Center. Der ehemalige Abgeordnete singt die größten Hits von Elvis, Sinatra & Friends. Der Eintritt am Freitag, dem 28. Juli 2023, von 15:00 bis 16:00 Uhr, ist frei.



20 Jahre war er Abgeordneter, und gewann ab 2001 viermal in Folge den Wahlkreis 3 in Spandau, bis 2021 der Spandauer-SPD-Chef Raed Saleh dem eine Ende bereitete, weil Buchholz nicht in sein Herrschaftskonzept passte. Konnte 2021 der von Saleh eingesetzte Kandidat Stephan Machulik noch den Wahlkreis verteidigen, allerdings mit dem schlechtesten Ergebnis seit 2001, so gewann die CDU bei der Nachwahl 2023 erstmals seit 1999 wie-der den Wahlkreis. Die SPD ist nicht mehr „führende Kraft“ in Spandau.



Schon während seiner Parlamentszeit trat Daniel Buchholz bei passender Gelegenheit als Sänger auf, aber nie vom Rednerpult des Abgeordnetenhauses. Seit Anfang 2023 ist Daniel Buchholz beim Umweltinstitut UfU e.V. beschäftigt und leitet dort das Kompetenzzentrum Klimaneutrale Schulen. In seiner Freizeit greift er weiterhin zum Mikrofon und singt bei Veranstaltungen, zuletzt beim bunten Kiez-fest auf dem Klausener Platz.



Im Schatten der Gedächtniskirche ist Buchholz bereits im letzten Jahr aufgetreten. Beim Festival „Summer in the City“ gibt es täglich Musik und kostenlose Tanzeinführungen, an mehreren Tagen auch Live-Konzerte. Die Bühne steht diesmal zwischen Gedächtniskirche und Europa-Center, davor ist eine große Tanzfläche aufgebaut. Diverse Stände bieten Essen und Trinken, das Festival ist fußläufig vom SBahnhof Zoologischer Garten erreichbar.



Daniel Buchholz: „Ich freue mich sehr auf das Konzert im Herzen der City-West! Die größten Hits von Elvis, Sinatra & Friends begeistern nicht nur mich, sondern hoffentlich alle Besucher:innen. Von groovigem Swing über tanzbaren Rock’n’Roll bis zu romantischen Balladen geht die musikalische Reise. Mit ‚Strangers in the Night‘, ‚Jailhouse Rock‘ oder ‚Everybody loves Somebody‘ lade ich zum Tanzen und Träumen ein. Wir sehen uns an der Gedächtniskirche!“ Auf jeden Fall!



Das Festival läuft bereits seit dem 14. Juli und dauert noch bis zum 30. Juli 2023. Swing-, Tango- und Salsatöne erklingen täglich in der City West und laden zum Tanzen ein.



Das ausführliche Programm erfahren Sie unter

https://www.malajunta.de/events-reisen/summer-city-time-dance





Ed Koch



Quelle: Daniel Buchholz





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: