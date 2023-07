Hauptmenü Start





Unverzichtbar: Das Ehrenamt geschrieben von: Redaktion am 09.07.2023, 00:28 Uhr

paperpress615 Rund 29 Millionen Menschen, das ist immerhin ein Anteil von 32,4 Prozent an der Gesamtbevölkerung Deutschlands, engagieren sich überall in unserer Gesellschaft für das Gemeinwohl. Jede und jeder kann etwas, was auch anderen guttut.



Ehrenamt ist überall – im Sport, in Kultur und Bildung, im sozialen Bereich und in Umweltprojekten, in der Nachbarschaftshilfe ebenso wie in der Kommunalpolitik, in Bürgervereinen und Stadtteilinitiativen. Auch das THW, die Feuerwehren und Hilfsorganisationen bauen auf freiwilliges Engagement, ohne das sie ihre wichtigen Aufgaben nicht erfüllen könnten.



Ehrenamt ist gelebte Demokratie: Die Engagierten übernehmen Verantwortung und bringen voran, was ihnen am Herzen liegt. Sie gestalten unsere Gesellschaft mit. Aktive Bürgerinnen und Bürger bringen Menschen zusammen und machen unsere Demokratie stärker. Das Ehrenamt verdient großen Respekt. Quelle: Bundesministerium des Innern



In Tempelhof-Schöneberg fördert zum Beispiel das Ehrenamtsbüro die meist in Vereinen und Freien Trägern organisierten Freiwilligen. Am 27. Juni 2023 unterstützte das Ehrenamtsbüro ein Benefizkonzert mit dem Titel „Brücken bauen mit Musik". Das Konzert fand in der Weißen Rose mit dem Vokalensembles Kyjiw Soloveks (Kyjiw Nightingales) statt.



Am 8. Juli 2023 veranstaltete das Ehrenamtsbüro vor dem Eingang des Tempelhofer Hafen-Centers die „Vor-Ort-Börse“, an der 18 Organisationen teil-nahmen. Damit wurde den Freien Trägern wieder ein Format geboten, bei dem sie sich der Bevölkerung vorstellen konnten.



Der Evangelische Kirchenkreis war ebenso vertreten wie das Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik und die Vereine Tempelhofer Forum e.V., CPYE e.V. und Paper Press e.V.



Zu den weiteren Aktivitäten des Ehrenamtsbüros gehört die Verleihung des Jugend-Kompetenz-Passes am 13. Oktober 2023 in der Weißen Rose.



Der Jugendkompetenz Pass ist ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung, gleichzeitig ein Nachweis von Befähigung und erworbenem Wissen. Der Pass würdigt engagierte Jugendliche bis 18 Jahren, die sich wenigstens 40 Stunden verteilt über ein Jahr regelmäßig oder in einem oder mehreren Projekten durchgängig 100 Stunden außerhalb des regulären Schulunterrichts freiwillig, bürgerschaftlich oder ehrenamtlich in Berlin engagiert haben.



Organisationen, Schulen, Initiativen und Vereine können bis zum 8. September engagierte Jugendliche zur Verleihung dem Ehrenamtsbüro melden. Dabei bitte den Namen, Geburtsdatum, Geburtsort sowie die aktuelle Anschrift der zu ehrenden Personen in einer Excel-Datei auflisten und per E-Mail senden an: ehrenamtsbuero@ba-ts.berlin.de



Am 9. Dezember 2023 findet von 11.00 bis 17:00 Uhr die Ehrenamtsbörse Tempelhof-Schöneberg im Rathaus des Bezirks statt.



Durch die zentrale Lage des Rathauses Schöneberg und das bereits etablierte Format, ist die Ehrenamtsbörse eine gute Möglichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern die Organisationen und Vereine der Ehrenamtlichen vorzustellen und gegebenenfalls neue Mitstreiter für die Projekte zu gewinnen.



Über 50 Aussteller finden im Willy-Brandt-Saal des Rathauses Schöneberg Platz.



Weitere Informationen unter:



https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwal-tung/ehrenamtsbuero/aktuelles/artikel.1234336.php



Quelle: Ehrenamtsbüro Tempelhof-Schöneberg

Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch











Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

