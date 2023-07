Hauptmenü Start





BeSCHEUERt geschrieben von: Redaktion am 08.07.2023, 18:48 Uhr

paperpress615 Das ZDF berichtet unter Berufung auf die Deutsche Presseagentur von einem Vorgang, der zwei CSU-Bundestagsabgeordnete betrifft. Einer der beiden heißt Andreas Scheuer, und der war mal Verkehrsminister. Seit langem steht Scheuer in der Kritik wegen der geplatzten Pkw-Maut. Der Bund muss nach Angaben der tagesschau 243 Millionen Euro an die eigentlich vorgesehene Betreiberfirma zahlen und prüft nun Regressforderungen gegen Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer. Die Süd-deutsche Zeitung zitiert Scheuers Nachfolger Volker Wissing, der von einer „bitteren" Summe sprach und die Pkw-Maut einen schweren Fehler nannte. Er bedauere, dass das nun zu zahlende Geld nicht für Investitionen zur Verfügung stehe.



Nun zu einem anderen beSCHEUERten Fall. „Die AfD ist seit Wochen im Höhenflug, erzielt in Umfragen immer neue Höchstwerte, stellt erstmals einen Landrat und einen Bürgermeister und andere Parteien streiten über den Umgang mit der extrem rechten Partei - ausgerechnet in dieser Lage haben jetzt zum ersten Mal Abgeordnete der CSU in einem Bundestagsausschuss mit der AfD gestimmt.“, berichtet das ZDF.



„Die AfD hatte im Europaausschuss einen Antrag auf Absetzung einer geplanten Abstimmung zum Energieeffizienzgesetz gestellt. Dabei sind die beiden Unionsabgeordneten Andreas Scheuer und Alexander Radwan von der Fraktionslinie abgewichen, nicht mit der AfD zu stimmen - sie votierten für den Antrag. Das hat laut Teilnehmern für erhebliche Verstimmungen und heftige Diskussionen unter Unionsabgeordneten geführt, berichtet der SPIEGEL.“



Zu dem Vorgang sagte Scheuer: „Mir war so, als hätte es sich um einen Antrag von uns gehandelt.“ Wenn jemand die Wahrnehmung hat, dass ein AfD-Antrag auch von der CSU hätte sein können, sollte er sich zum Nachdenken in ein bayerisches Kloster zurückziehen.



Scheuer beschwichtigt: „Neben Anträgen von der AfD habe es auch drei Anträge der CSU gegeben. Es habe sich bei dem AfD-Antrag jedoch um einen An-trag ohne inhaltliche Prägung gehandelt. Da wird ein Elefant aufgeblasen. In dem Antrag ging es nur um Verfahrensfragen." Also halb so wild.



Wenn man vom Job eines Bundestagsabgeordneten überfordert ist, kann man sich jederzeit zur Ruhe setzen. An irgendeinem bayerischen Stammtisch ist sicherlich noch ein Platz frei.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

