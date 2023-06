Hauptmenü Start





Viel mehr als "nur" Briefmarken geschrieben von: Redaktion am 30.06.2023, 15:55 Uhr

paperpress614 Zum Briefmarkensammeln muss man geboren sein. Es erfordert viel Geduld und ein großes Wissen. Viele Millionen Menschen beschäftigen sich weltweit mit den kleinen, inzwischen selbstklebenden, Papierstückchen. Es werden zwar immer weniger Briefe oder Postkarten verschickt, die noch mit einer Marke freigemacht sind, aber es gibt sie noch. Briefmarken sind historische Dokumente, auf ihren Bildern spiegelt sich die Weltgeschichte wider. Behördenpost oder Werbebriefe kommen längst gänzlich ohne Briefmarken aus.



Besonderen Wert, auch im geschichtlichen Sinne, erlangt eine Marke vor allem durch den Stempelaufdruck. Aus Anlass des 75sten Jahrestages des Beginns der Luftbrücke, ist dieser Stempelabdruck am Samstag und Sonntag im Rathaus Schöneberg zu bekommen. Und die passenden Briefmarken gibt’s dazu.



Heute wurde eine beachtliche Ausstellung mit seltenen Exponaten im John-F.-Kennedy-Saal des Rathauses Schöneberg durch Bezirksstadtrat Oliver Schworck, Veranstaltungsleiter Hans-Ulrich Schulz (Forschungsgemeinschaft Berlin) und den Vorsitzenden des Philatelistenverbandes Nordost e. V., Helge Schinkel eröffnet. Anschließend hielt Schulz einen Vortrag über die Zeit der Berlin-Blockade von Juni 1948 bis Mai 1949 vor Schülern des Georg-Büchner-Gymnasiums, „75 Jahre Berliner Blockade und Luftbrücke - eine zeitgeschichtliche Betrachtung“.



Die Ausstellung ist noch am Samstag, dem 1. und Sonntag, dem 2. Juli 2023 von 10:00 bis 17:00 Uhr im Kennedy-Saal zu sehen.



Der Vortrag von Hans-Ulrich Schulz findet auch am Samstag um 15:00 Uhr und am Sonntag um 10:30 Uhr im Goldenen Saal, dem früheren Sitzungssaal des Berliner Senats, im Rathauses Schöneberg statt.



Um 17:00 Uhr am Sonntag findet ein weiterer Vor-trag zum Thema „Die Währungsreform in Berlin (West) 1948/49“, von Klemens Nicklaus statt.



Der Eintritt zur Ausstellung und den Vorträgen ist frei.



Ed Koch



Quelle: BA TS







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

