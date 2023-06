Hauptmenü Start





ROCKTREFF startet heute geschrieben von: Redaktion am 30.06.2023, 15:53 Uhr

paperpress614 Von heute, Freitag, dem 30. Juni 2023, bis Sonntag, dem 2. Juli 2023, wird das Stadion im Volkspark Mariendorf für den ROCKTREFF wieder für drei Tage zum Festivalgelände. Auf großer Bühne wer-den dann 16 junge Amateur-Bands ihr Können unter Beweis stellen. 30.06. von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr, 01.07.2023 von 16:00 bis 23:00 Uhr, und 02.07. 2023 von 16:00 bis 20:00 Uhr.





Am Samstag, dem 1. Juli 2023, und Sonntag, dem 2. Juli 2023, jeweils von 12:00 bis 18:00 Uhr, findet Das Spielfest für Kinder, Jugendliche und Familien statt. Der Eintritt für beide Veranstaltungen im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf, Prühßstraße 90, ist frei.



Beide Veranstaltungen des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg blicken auf eine fast 40-jährige Tradition zurück. Der erste ROCKTREFF fand am 15. September 1984 an gleicher Stelle statt. Schirmherr des Rocktreffs ist der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-Schöneberg, Stefan Böltes, Schirmherr des Spielfestes Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann.



Alle Beteiligten – Vereine, Sponsoren, Jugendfreizeiteinrichtungen, Träger, Bands, die Crews – sind nach all den Jahren unter freiem Himmel wetterfest und freuen sich auf zahlreiche Gäste, egal, ob es regnet oder die Sonne scheint.



Veranstalter Jugendstadtrat Oliver Schworck mit einem der Hauptsponsoren des Spielfestes, STADT UND LAND-Geschäftsführer Ingo Malter. Foto Mitte: Nachwuchstonmeister Moritz.





Beim Spielfest unter dem Motto „Dein Spiel, dein Spaß, dein Recht“ tragen Vereine, Jugendfreizeiteinrichtungen und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an mehr als 30 Ständen zu einem bunten ab-wechslungsreichen Mitmachprogramm bei, darunter Cabuwazi, Outreach, IKT Stadtindianer, Stadtteilmütter, das BENN Team, Independent Living, der Mariendorfer Hockey Club, Streetbunnycrew, Euro-pa-Union Berlin, der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine, die Evangelische Jugend und der Stadtteilverein Schöneberg. Sie betreuen Attraktionen wie Aquabälle, Hüpfburg, Kreativangebote, vielfältige Spiel-, Sport- und Mitmachmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Beim Stand des Jugendamtes dreht sich alles um das Recht auf Spiel. Hier können Kinder an einer Rallye teilnehmen und bei jeder Aktion Stempel sammeln, für die sie am Ende eine kleine Belohnung bekommen.



Der ROCKTREFF ist eines der größten reinen Amateurbandfestivals Deutschlands. Träger der Veranstaltung ist der Verein CPYE e.V. Aus jährlich hunderten Bewerbungen werden 16 Bands ausgewählt, die an drei Tagen des Festivals das Line-Up stellen. Zusammen mit dem CPYE e.V. als Träger der Veranstaltung bildet sich seit vielen Jahren ein erfolgreiches Team. Die Organisatoren und über 100 Helferinnen und Helfer sind ehrenamtlich im Einsatz, alle Künstler treten ohne Gage auf.



Das Programm für beide Veranstaltungen finden Sie hier:

www.spielfest-mariendorf.de

www.rocktreff.de



Quelle: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg









