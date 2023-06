Hauptmenü Start





Erwartungsgemäß geschrieben von: Redaktion am 26.06.2023, 08:54 Uhr

paperpress614 Dass in einem kleinen überschaubaren Landkreis in Thüringen ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt wurde, war keine Überraschung. Das Ergebnis war erwartungsgemäß. Weitere Siege der AfD werden folgen.



Die so genannten etablierten, auf jeden Fall aber demokratischen Parteien, empören sich. Auf wen zielt die Empörung ab? Leider nicht auf ihre eigene Politik. Der Landratskandidat hat allein mit bundes-politischen Themen die Wahl gewonnen. Womit denn sonst? Nach allem, was man hört, geht es dem Landkreis Sonneberg gut, sagte jedenfalls Ministerpräsident Bodo Ramelow im ZDF. Warum also wählen die Menschen eine Partei, die außer rechter Gesinnung nichts zu bieten hat?



Wählerbeschimpfung hat noch nie etwas bewirkt, dennoch muss es erlaubt sein zu sagen, dass es an Dummheit nicht zu überbieten ist, diese Partei zu wählen. Auch nicht aus Protest. Die AfD hat nichts zu bieten außer Populismus.



Landrat Sesselmann wird sich in den nächsten Jahren weniger um die Bundespolitik kümmern können, nicht einmal um die thüringische Landespolitik, sondern um die Angelegenheiten in seinen acht Gemeinden.



Ohne den Vorgang verharmlosen zu wollen, aber, „Ein Landrat leitet – so weit von der Landkreisordnung so vorgesehen – die Sitzungen des Kreistages, nimmt die Vertretung des Kreises bzw. Landkreises wahr, führt die Beschlüsse des Kreistages aus und erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung.“ Der Kreistag besteht aus 40 Mitgliedern, derzeit gehören 15 der CDU, zehn der AfD, acht der Linken, drei der SPD und je zwei der FDP und den Grünen an. Von einer Mehrheit im Kreistag ist die AfD weit entfernt.



Mehrfach haben sich die demokratischen Parteien gegen die AfD verbündet und den jeweils aussichts-reichsten Kandidaten unterstützt. In Schwerin ging das gut, in Sonneberg nicht. Der frühere Thüringer CDU-Chef Mike Mohring warnt allerdings „vor weiteren parteiübergreifenden Stichwahl-Koalitionen gegen die AfD.“ „Wie kommt das bei den Wählern an, wenn alle anderen sich mit ihrer eigenen inhaltlichen Programmatik zurücknehmen, nur um die Partei AfD zu verhindern?“, fragte er in der ZDF-Sendung „Bericht aus Berlin“ rhetorisch. Dieses Ver-halten werde auf Dauer „nicht aufgehen“.



Die Reaktionen der Politiker auf die Wahl von Sonneberg waren gemischt, aber halt wenig selbstkritisch. Katrin Göring-Eckardt sagte: „Sonneberg ist Sonneberg und nicht Thüringen und nicht Deutschland.“ Wohl wahr, aber jede diese unsäglichen Bewegungen hat einmal ganz klein in der Provinz begonnen. Die AfD jubelt verständlicherweise und betont: „Das ist erst der Anfang!“ Und: „Wir sind Landrat“. Größenwahn gehörte immer schon zu Leuten dieses Schlags.



Für Karl Lauterbach (SPD) ist es ein „Tiefpunkt unserer Politik seit dem Fall der Mauer“., lesen wir in der Frankfurter Rundschau. Ausgerechnet Lauterbach sagt: „Die Bevölkerung muss besser mitgenommen werden auf dem Weg zu Klimaschutz und mehr Gerechtigkeit“. Das hätte er mal bei der Pandemiebekämpfung tun sollen. Richtig hingegen ist die Aussage: „Die AfD schüre Angst und Hass, habe aber Lösungen für Nichts“.



Für Ralf Stegner ist der 25. Juni ein „Tag der Schande“. „Warum lernen wir nicht aus der Ge-schichte?“ Berechtigte Frage.



So sensationell ist die Wahl des Landrates nun auch wieder nicht, denn Berlin hat schon Erfahrungen mit AfD-Politikern in Staatsämtern, beispielsweise in den Bezirken. Aktuell gibt es einen AfD-Stadtrat in Treptow-Köpenick, der zuständig ist für die „Öffentliche Ordnung.“ In Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Spandau stünde der AfD auch ein Stadtratsposten zu. Die Bezirksverordneten lassen sich aber nicht überreden, die Kandidaten zu wählen.



Im Frühjahr 2024 finden in allen östlichen Bundesländern, außer Berlin, Kommunalwahlen statt. Im Herbst zusätzlich Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Es könnte in einer Katastrophe enden.



Übrigens: Am 23. September 2008 erhielt der Land-kreis Sonneberg den von der Bundesregierung verliehenen Titel „Ort der Vielfalt“.



Ed Koch





