Singe, wem Gesang gegeben geschrieben von: Redaktion am 25.06.2023, 15:15 Uhr

paperpress614 Schon zum vierten Mal lud die Stiftung Schloss Neuhardenberg in diesem Jahr zu einem Treffen von Vertretern des Singer-Songwritings ein. Auch dieses Mal war das Verständnis des Genres weit gefasst, um davon eine möglichst große Bandbreite präsentieren zu können. Unter der Leitung des Komponisten, Textdichters und Sängers Klaus Hoffmann begaben sich sechs Liedpoeten ganz unterschiedlicher Art auf die Neuhardenberger Open-Air-Bühne auf der Kastanienwiese, um ihr je eigenes Verständnis dieser Kunst zu zeigen.





Die Herausforderung für die Künstler bestand natürlich nicht in der Programmgestaltung, sondern in der Anreise am Frei-tag. Im strömenden Regen kamen sie aus allen Teilen des Landes. Klaus Hoffmann und seine Frau Malene brauchten vier Stunden von Berlin nach Neuhardenberg, Katja Ebstein sogar 14 Stunden aus Bayern. Bei der Veranstaltung am Samstag, dem 24. Juni 2023, war der Stress bei strahlendem Sonnenschein und 24 Grad schnell vergessen. Die 600 Gäste konnten sich in ihren Gartenstühlen bequem zurücklehnen und die Musik genießen.



Die Herausforderung für die Zuschauer war allerdings die Länge der Veranstaltung. Um kurz nach 14:00 Uhr eröffnete Klaus Hoffmann in seiner gewohnt charmanten und empathischen Art das Programm, nicht allein mit Worten, sondern auch mit ein paar Liedern. Um 22:30 Uhr sagte er dann „Gute Nacht!“ Unterbrochen wurde die Veranstaltung lediglich von zwei rund 30-minütigen Pausen.



Klaus Hoffmann und seinem Team ist es gelungen, großartige Künstler nach Neuhardenberg einzuladen. Am Ende des Auftritts seiner Gäste ließ er es sich nicht nehmen, noch mit ihnen gemeinsam ein Lied zu singen. Nachfolgend stellen wir Ihnen die Sängerinnen und Sänger vor.



Sarah Lesch, Gesang, Gitarre, Ukulele und Sascha Stiehler, Klavier.



Mit ihrem Hit Testament er-reichte Sarah Lesch ein Millionenpublikum. Nach nunmehr fünf Alben und zahlreichen Auszeichnungen gehört sie zu den wichtigsten Protagonistinnen der neuen deutschen Liedermacherszene. Ihre lyrischen und feinsinnigen Songs beobachten den Alltag und die Welt aus einer Perspektive, die immer nah am Geschehen ist und sich nicht scheut, auch bei unbequemen Themen genau hinzu-schauen.



In ihren Liedern fällt die Grenze zwischen Unterhaltung und Haltung. Selten werden die gesellschaftspolitischen Themen unserer Tage so umfassend auf den Punkt gebracht wie in ihren Texten. Ihr aktuelles Album Triggerwarnung ist eine Ansage an unsere Gesellschaft, die sich oft noch schwertut, wichtige Diskurse auszuhalten. In Neuhardenberg interpretierte sie gemeinsam mit dem Pianisten Sascha Stiehler, der schon mit Clueso, Max Prosa, Elif und Annett Louisan gearbeitet hat, nicht nur ihre eigenen Songs, sondern auch von Goethe bis Kästner die Werke ihrer liebsten Dichter und Denker.



Sharon Brauner, Gesang

Harry Ermer, Klavier



Sharon Brauner ist in West-Berlin geboren, das „Umzäunte“ hat sie geprägt: „die gemütliche Überschaubarkeit einer Kleingartenkolonie mit dem Charme einer Weltstadt“. Gemeinsam mit dem Pianisten Harry Ermer präsentierte sie jiddische Evergreens und eigene Lieder. Die Stimme der Berlinerin mit jüdischen Wurzeln ist geradezu prädestiniert für das jiddische Liedgut, das um Liebe, das Leben und eine allgegenwärtige Sehn-sucht kreist. Ihr Musik-Programm ist eine überschäumende Hommage an die jiddische Populärmusik und gleich-zeitig eine musikalische Reise mit Humor und ungebremster Lebensfreude durch die Biographie der Künstlerin, die auch als Schauspielerin erfolgreich ist: Sie spielte in mehr als 60 Fern-seh- und Kinofilmen, zuletzt 2019 in dem preisgekrönten Film „Das letzte Mahl“ von Florian Frerichs. 2021 hatte ihre „Show Berlin, Du coole Sau!“ im Tipi am Kanzleramt Premiere.



Manfred Maurenbrecher,

Gesang, Klavier



„Manchmal brauche ich Jahre, um einem Lied seinen optimalen Ausdruck zu geben. Stücke, die weiser sind als der Kerl, der sie singt, an die muss man sich ranleben, es geht nicht anders.“ Ein solches Herangehen ist nicht gerade „marktkonform“, und das ist auch Manfred Maurenbrecher nicht. Folgerichtig wird er bis heute mit dem seltsamen Etikett „Geheimtipp“ versehen, das in Wirklichkeit meist dazu dient, auf etwas besonders aufmerksam zu machen. Dabei hat er mehr als 20 Alben veröffentlicht, zahllose Radiosendungen moderiert und dreimal den Preis der Deutschen Schallplattenkritik erhalten. Ihn habe immer gereizt, „das Modell, das Literaten für Kurzgeschichten entworfen haben, ins Lied um-zusetzen“, sagt der Musiker. Das verwundert nicht, denn er ist promovierter Germanist. Als solcher mag er dem ganz großen Ruhm auch schon früh skeptisch gegenübergestanden haben. Aber das tut dem Befund, einen wunderbaren Dichter und vorzüglichen Musiker vor sich zu haben, keinen Abbruch, im Gegenteil.



Friend 'n Fellow

Constanze Friend, Gesang

Thomas Fellow, Gitarre



Was Constanze Friend und Thomas Fellow 1991 in Leipzig begannen, klingt aus heutiger Sicht wie ein Lehrstück über kreatives Songwriting in konstanter Qualität, immer eng begleitet von der Energie der Live-Performance. Konsequent haben Friend 'n Fellow auf Gitarre und Stimme gesetzt, doch ebenso konsequent haben sie dabei im Laufe der Jahre die Fähigkeit entwickelt, den Sound einer ganzen Band auf der Bühne zu erzeugen. Ihre Bandbreite reicht von Jazz und Blues bis Country – aber eines ist immer dabei: Der Soul, den die beiden Vollblutmusiker ganz buchstäblich in ihren Herzen tragen.



Die Stimme von Constanze Friend ist unglaublich kraft- und eindrucksvoll.



Bestandteil des Programms ist natürlich auch ein einstündiger Auftritt von Klaus Hoffmann mit seinem Mann am Klavier, Hawo Bleich. Der Stoff für seine Lieder geht Klaus Hoffmann niemals aus. Er hört dem Leben zu, leidet, erfreut sich an ihm und bleibt ihm seine liebe-voll-ironischen Kommentare nicht schuldig.



Er nimmt das Publikum mit auf eine poetische Reise, die im geteilten Berlin beginnt, über Afghanistan in die Welt und ins Leben führt und noch lange nicht endet. Denn er ist und bleibt ein Fahrensmann, der nie stehenbleibt und nirgendwo ankommt. Mit seinen tiefgrün-digen, präzise beobachtenden Texten und mit unendlich vielen schönen, zeitlosen Melodien gehört er seit Jahrzehnten zu den wichtigen und geschätzten Stimmen im deutschsprachigen Raum und zur Elite der Liedermacherkunst.



Auch bei „seinem“ Sängertreffen hatte der Poet, Komponist und Interpret neue und wohlbekannte Lieder dabei.



Katja Ebstein, Gesang

Stefan Kling, Klavier



Es wäre den anderen großartigen Künstlern gegenüber ungerecht zu sagen, dass der Auftritt von Katja Ebstein der Höhe-punkt der Veranstaltung war. Zweifelsohne ist sie aber die bekannteste Künstlerin des Sängertreffens gewesen. Sie steht seit über 50 Jahren auf der Bühne. Neben den Pop-Songs und Liedern, die sie berühmt machten und Evergreens wurden, hat sie immer auch vielfältige andere musikalische und literarische Interessen verfolgt. Sie hat die großen Musical- und Filmmelodien gesungen, hat Fernsehen gemacht und Theater-Hauptrollen gespielt. Der Erfolg der Pop-Songs verschaffte ihr den Freiraum für andere Formate.



Unglaublich, was sie mit 78 Jahren noch in der Lage ist, für eine Show abzuliefern. Gleichaltrigen schmerzen allein beim Zuschauen die Gelenke.



Bereits 1975 erarbeitete sie unter dem Titel „Schlage die Trommel und fürchte dich nicht“ ein Heinrich-Heine-Programm; mit solchen und anderen Produktionen ist sie auch als Sprecherin seit Jahrzehnten aktiv. Mit Couplets von Klabund, Otto Reutter, Friedrich Hollaender, Erich Kästner und Kurt Tucholsky hat sie ihrem Berlin liebe-voll gehuldigt und politisch die Ohren langgezogen. Sie hat sich einen Teufel geschert um Ziel-gruppen und Marketinganalysen, Trends und Einschaltquoten. Sie macht das, was sie für richtig hält, was sie vor sich verantworten kann und ihren Zuhörern vermitteln möchte. Natürlich auch Texte zum aktuellen Zeitgeschehen. Gesungen und gesprochen mit ihrer strahlenden, warmen Stimme, die über die Jahre ein schimmerndes Timbre wie poliertes Holz angenommen hat, erreichte sie mit ihren Liedern das Innerste der Zuschauer.



Mit einem eigenen Text zum Welt-Hit „My Way“ las sie Berlin die Leviten. Besonders anrührend war ihre Interpretation von „Don’t cry for me Argenti-na“. Nicht fehlen durften ihre Klassiker „Theater“ und „Wunder gibt es immer wieder.“



Zum Schluss versammelten sich die Sänger auf der Bühne zum Abschiedssong. Wurde in den letzten Jahren am Ende stets das Partisanenlied „Bella ciao“ gesungen, verzichte man in diesem Jahr darauf und sang ein echtes Friedenslied: „Sag mir, wo die Blumen sind!“ „Was ist geschehen?“ Diese Frage stellten sich auch alle Gäste, die mitbekommen hatten, dass der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine sich plötzlich durch eigene Leute gegen ihn wandte. So attraktiv der Gedanke war, dass es gelingen könnte den Despoten vom Thron zu stürzen, so unwägbar das, was da-nach folgen könnte.



Geblieben von diesem Abend ist vor allem die Musik, die noch lange in den Ohren nachklang. In der „Brennerei“ des Schlosses Neuhardenberg saßen noch bis weit nach Mitternacht die Künstler und Organisatoren zusammen und konnten bei einem Gläschen Wein stolz auf das Geleistete sein. Voraus-sichtlich Mitte Juni 2024 wird das fünfte Sängertreffen in Neuhardenberg stattfinden.



Wir haben uns sehr gefreut, bei der Veranstaltung auch Leser von paperpress aus Minden in Westfalen und Berlin-Marienfelde getroffen zu haben.



Quelle: Stiftung Schloss Neuhardenberg

Bearbeitung und Kommentierung Ed Koch















Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

