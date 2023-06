Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 20 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Würdevoller Abschied von Rainer Penk geschrieben von: Redaktion am 22.06.2023, 07:59 Uhr

paperpress614 Nachdem der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen, Rainer Penk, im Alter von 58 Jahren am Dienstag während seiner Arbeit auf einer Baustelle tot zusammenbrach, wollte niemand in der Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am Mittwoch einfach zur Tagesordnung übergehen.





„Wir werden heute auf politische Streitereien und Scharmützel verzichten“, sagte BVV-Vorsteher Stefan Böltes zu Beginn der Sitzung. „Wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, nur das Notwendigste zu erledigen. Strittiges wollen wir vertagen. Das gebietet der Respekt vor Rainer Penk und all denjenigen, die um ihn trauern.“ Böltes sagte in seiner Rede zuvor: „Auch in stürmischen Momenten der BVV ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen und hat immer maßgeblich dazu beigetragen, Wogen zu glätten und Gemüter zu beruhigen. Und er war im-mer bereit, sich für die Sache, aber auch vor allem für Personen einzusetzen. Für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Mitarbeitenden seiner Fraktion, deren Rechte er stets im Auge hatte und hinter denen er immer stand.“ Böltes schloss mit den Worten: „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. Rainer, Du wirst uns fehlen.“



Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann bezeichnete Rainer Penk in seiner sehr emotionalen Rede als „Freund und engsten Vertrauten über viele Jahre hinweg.“ Penk war, so Oltmann, ein „zutiefst freundlicher Mensch.“ Er habe „die Dinge in die Hand genommen und Brücken gebaut.“ Ihm fehlen die Worte, um das auszudrücken, was Rainer Penk ausgemacht habe. Oltmann appellierte daran, viel öfter zu Lebzeiten den Menschen zu sagen, was man an ihnen schätze.



Auch die Ko-Fraktionsvorsitzende Catherine Müller-Wenk zeigte sich fassungslos. Sie berichtete in ihrer Rede von der gemeinsamen letzten Fraktionssitzung am Montag dieser Woche. Für Frau Müller-Werk sollte es die letzte in ihrer jetzigen Funktion sein, denn sie legt ihr BVV-Mandat nieder. Zum Abschied bekam sie von Rainer Penk eine Schachtel Pralinen geschenkt, hergestellt von einer Firma aus Tempelhof-Schöneberg, dem Bezirk, der Rainer Penk so viel bedeutete. Dass es auch seine letzte Fraktionssitzung war, konnte niemand am Montagabend ahnen.



Frau Müller-Werk beschrieb ihren Ko-Vorsitzenden als jemand, dem sie vertrauen konnte und berichtete von den zahllosen Vorbesprechungen zu den BVV-Sitzungen. Penk hatte sich vor allem für den Einzelhandel und eine gerechte Verkehrswende eingesetzt. Als Handwerker habe er hart gearbeitet, was man oft seinen Händen ansehen konnte. Es sei bitter, dass er an den vielen Projekten, die er noch umsetzen wollte, nun nicht mehr mitwirken kann.



Die Grünen-Fraktion muss nun gleich zwei neue Vor-sitzende wählen. Und zwei neue Fraktionsmitglieder rücken von der BVV-Bezirksliste nach. Das könnten, laut Liste (unter Vorbehalt) Davin Braun und Marla Luther sein.



Im Büro von BVV-Vorsteher Stefan Böltes liegt ein Kondolenzbuch für Rainer Penk aus.



Am Ende der Sitzung standen zwei Wahlgänge an, die per Akklamation ausgeführt wurden. Es ging um die Besetzung eines Verwaltungsratsmitglieds für den Kita-Eigenbetrieb Berlin Süd-West. Auf politische Streitereien, so hatte der Vorsteher angekündigt, wolle man in dieser Sitzung verzichten. Und so nahm es die CDU klaglos hin, dass nicht ihre Vorschläge für das ordentliche und stellvertretende Mitglied, Britta Schmidt-Krüger und Dr. Carsten Buchholz, Berücksichtigung fanden, sondern die Grün-Rot-Rote Zählgemeinschaft unterstrich, wer das Sagen im Bezirksparlament hat. Gewählt wurden die Fraktionsvorsitzende der SPD, Marijke Höppner, und ihre Kollegin von der Linken, Elisabeth Wissel.



Alles in allem war die halbstündige BVV-Sitzung ein würdevoller Abschied von Rainer Penk, sieht man einmal von der Anmerkung ab.



Anmerkung:



Nicht nachvollziehen kann ich, dass es bei einem derartigen Anlass ein Bezirksverordneter, trotz Hit-ze, für richtig hält, in kurzen Turnhosen zu erscheinen und ein anderer auf sein buntes Hawaii-Hemd nicht verzichten wollte.



Ed Koch









Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: