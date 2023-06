Hauptmenü Start





Jugendeinrichtungen laden ein geschrieben von: Redaktion am 21.06.2023, 08:58 Uhr

paperpress614 Öffentliche Führungen im BEATS 42 zum „Tag der Architektur“

Architektur verwandelt Mariendorfer Jugendfreizeitstätte



Am Samstag, dem 24. Juni 2023, finden um 14:00 und um 16:00 Uhr öffentliche Führungen in der Jugendfreizeiteinrichtung BEATS 42 statt. Die Mariendorfer Nachbarschaft, Studierende und andere Interessierte können kostenlos und ohne Anmeldung teilnehmen.





Der bundesweit ausgerichtete „Tag der Architektur“ wird in Berlin von der Architektenkammer organisiert und steht 2023 unter dem Motto „Architektur verwandelt“. Das Thema „Verwandlung“ ist eng mit der bezirklichen Jugendeinrichtung in der Kurfürstenstraße verbunden, die im Jahr 2017 als „KiJuM“ schließen musste, weil umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten dringend nötig geworden waren. Von einem kleinteiligen Bestandsgebäude wur-de das Haus zu einem modernen Gebäude mit groß-zügigen Räumen entwickelt und im Juni 2022 als „BEATS 42“ neu eröffnet.



Die Architekt_innen „Gruber + Popp“, die den Um-bau und die Erweiterung für den Bezirk geplant hat-ten, stellen das Haus zum diesjährigen Tag der Architektur in zwei Führungen vor. Der Schwerpunkt der Präsentation liegt auf der Neugestaltung und Verwandlung des Hauses. Daneben soll aber auch das zeitgemäße pädagogisches Programm des Jugendzentrums vorgestellt werden, das sich in den neuen Räumen entfalten kann und von zahlreichen Kindern und Jugendlichen gerne angenommen wird.



Weitere Informationen unter:



https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Jugendzent-rum_in_Berlin_von_Gruber_Popp_Architekt_innen_7999945.html



Die Einrichtung wurde als Jugendfreizeitheim Mariendorf Anfang der 1960er Jahre eröffnet und erfüllte bis 2017 über Jahrzehnte seinen Zweck als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Der Umbau kostete rund fünf Millionen Euro und dauerte fünf Jahre.



Sommerparty im BEATS 42



Etwas über einem Jahr nach der Neueröffnung des Alt-Mariendorfer Kinder- und Jugendhauses findet nun eine große Sommerparty im BEATS 42 statt.



Donnerstag, 13. Juli 2023, von 16:00 bis 20:00 Uhr

(erster Sommerferientag)

BEATS 42, Kurfürstenstraße 42, 12105 Berlin



Die Party findet unter dem Motto „Summer Block Party“ statt und widmet sich der Jugendkultur des Hip-Hops. Block Partys kommen aus der US-amerikanischen Hip-Hop Kultur und bezeichnen große (Straßen-)Partys, bei denen sich die gesamte Nachbarschaft versammelt und mit Musik, Essen und Performances gemeinsam gefeiert wird.



Musik und Tanz sind ein Schwerpunkt der täglichen Arbeit des BEATS 42 und werden auf der „Summer Block Party“ durch Aufführungen von Kindern und Jugendlichen auf die Bühne gebracht. Das Highlight der Party ist ein großes Dance-Battle welches um 17:00 Uhr beginnt.



Eine weitere Besonderheit der Veranstaltung ist, dass nicht nur die Besucher_innen vom BEATS 42 in die Durchführung des Programms involviert sind, sondern auch ihre Eltern. Diese beteiligen sich mit Kuchenspenden und Engagement am Tag der Party selbst (z.B. durch Kinderschminken und Standbetreuung). Damit soll generationsübergreifende Ar-beit stattfinden und es wird den Eltern eine Chance geboten, sich erneut in dem Kinder- und Jugend-haus zu engagieren, in dem sie selbst groß geworden sind.

Das Programm bietet außerdem noch ein gemeinsames Grillen, Mitmachaktionen und eine Tombola. Spiel, Spaß und Gemeinschaftsgefühle sollen an diesem Tag die Sommerferien einleiten.



Jugendcafé am Dorfteich lädt zur Jubiläumsfeier 20+3



Am Sonntag, dem 25. Juni 2023, findet ab 15:00 Uhr die Jubiläumsfeier des Jugendcafés am Dorfteich aus Anlass des 23-jährigen Bestehens statt. Das „ungerade“ Jubiläum der bezirklichen Jugendeinrichtung wird deshalb besonders gefeiert, weil die Corona-Pandemie im Jahr 2000 eine ursprünglich geplante Party zum 20-jährigen Geburts-tag verhindert hatte.



Im Laufe des Nachmittags wird die lang ersehnte und in wenigen Monaten fertiggestellte Terrasse feierlich von Bezirksstadtrat Oliver Schworck und der Leiterin der Einrichtung Rosa Martins Samuel eingeweiht.



Jugendstadtrat Oliver Schworck: „Ich gratuliere dem Jugendcafé am Dorfteich herzlich zum Geburts-tag und bedanke mich beim gesamten Team für das unermüdliche Engagement in dieser langen Zeit. In allen Angeboten dieser Einrichtung steckt viel Herzblut und ein echter Draht zu den Anliegen junger Menschen – das schätzen auch die Jugendlichen in Lichtenrade. Ich freue mich darauf, bei der Jubiläumsfeier viele derzeitige und ehemalige Nut-zer_innen des Jugendcafés zu treffen!"



Auf dem Gelände des Jugendcafés gibt es am Sonn-tag außerdem einen Kletterturm und als besondere „Sport-und-Spiel“-Attraktion das sogenannte „Bubble Soccer Action“, eine neue Anschaffung aus Mitteln des Quartiersmanagements Nahariyastraße. Ein Grill, Popcorn und ein Kuchenbuffet sowie alkoholfreie Cocktails stehen für die Gäste bereit.



Das Jugendcafé am Dorfteich ist unter der Leitung von Rosa Martins Samuel offen für Jugendliche im Alter von zwölf bis 20 Jahren unabhängig von Geschlecht, Weltanschauung und Herkunft und bietet einen niedrigschwelligen Zugang zum Medium Computer. Es gibt einen offenen Bereich, Sportangebote, Rollenspielgruppe, Mädchenarbeit, Veranstaltungen und Reisen. Die pädagogische Arbeit ist geschlechterreflektiert. Offenheit, Toleranz und Diversität haben einen hohen Stellenwert. Der Golden Retriever „Sam“ ist Teil des Teams als „Fachkraft“ für tiergestützte Pädagogik.



Quelle: Pressestelle Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg















Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

