Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 30 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Steglitz, wir haben ein Problem - Wie Berlin zum Mars Flog geschrieben von: Redaktion am 12.06.2023, 10:00 Uhr

paperpress614 Wie sagte ein Nachfolger Willy Brandts, ein Mann namens Kai Wegner: „Berlin gehört in die Top 3 der Welt!“. Daher: Lokale Visionäre aus Berlin planen jetzt den großen Coup! Woran bislang Amerikaner und Russen scheiterten, auch Chinesen und Inder sowie zuletzt Elon Musk: Unter der Leitung eines ehemaligen BVG-Koordinators soll der Mars besiedelt werden!



Die Berlinonauten: Per Los ausgewählt. Die Rakete: Mit Wärmepumpe. Das Ziel: Eine Marskommune 1 ohne Diskriminierung, ohne Ausbeutung und endlich bezahlbarer Wohnraum! Ein kühnes Projekt. Bei dem am Ende hoch ambitionierte Politiker auf Berliner Klimaschützer, extrovertierte Künstler und philosophierende Kleingärtner treffen.



Aber auch ausländische Geheimdienste werden auf den Plan gerufen. Wird Mastermind Dr. Franziska Giffey in die Geschichte eingehen? Und wie reagieren die Bayern auf Überlegungen des Berliner Senats, die 50 Milliarden Projektkosten über den Länderfinanzausgleich zu finanzieren?



Das brandneue Kabarett-Programm der STACHEL-SCHWEINE: Hintersinnig, gemein, pointiert, rasant und mit Musik. Das Programm stamm aus den bewährten Federn von Frank Lüdecke und Sören Sieg. Regie: Marcus Kaloff. Mitwirkende: Robert F. Martin, Heike Ostendorp und Santina-Maria Schrader.



Die Premiere findet am Samstag, dem 16. September 2023 im Europa-Center statt.



Zur Generalprobe am 13. September 2023 kosten die Tickets nur 10 Euro. Bei den beiden Voraufführungen am 14. und 15. September 2023 ab 26 Euro wie auch bei allen weiteren Vorstellungen ab dem 20. September 2023. Tickets für die Premiere ab 28 Euro.



Tickets unter:



www.diestachelschweine.de



Die Stachelschweine sind DAS Berliner Traditionskabarett. Im Herbst 1949 wurde es in dem Künstler- und Studentenlokal Badewanne unweit der Berliner Gedächtniskirche als Schauspielerkollektiv gegründet. Der Name ist angelehnt an eine Zeitschrift der 1920er Jahre.



Rolf Ulrich gilt als Vater der Stachelschweine. Zum Ensemble gehörten neben vielen anderen so bekannte Namen wie Wolfgang Gruner, Achim Strietzel, Edith Hanke, Günther Pfitzmann, Inge Wolffberg und Wolfgang Neuss.



Von 1951 bis 1965 war die „Ewige Lampe“ in der Rankestraße 9, gleich neben der Feuerwache, das Domizil der Kabaretttruppe. 1965 zogen die Stachelschweine ins Europa-Center um, von wo aus sie noch heute die Welt satirisch betrachten.



Die „Ewige Lampe“ war noch lange Zeit eine richtig schöne, echt Berliner Kneipe. Heute findet man unter dem Eintrag Rankestraße 9: „Ha Lo Asia Restaurant – Asiatische Küche – rustikal-charmantes Flair.“ Wenigstens das ist übriggeblieben.



2019, zum 70sten Jubiläum der Stachelschweine, übernahmen Frank und Caroline Lüdecke das Theater. Frank Lüdecke ist aus zahlreichen Fernsehauftritten, u.a. in der ZDF „Anstalt“, aber auch durch Soloprogramme bei den „Wühlmäusen“ bekannt. In seinem eigenen Theater tritt er wieder am 19. Juni, sowie 3. und 24. Juli mit dem Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“ auf.



Ed Koch

(Quellen: Die Stachelschweine / Wikipedia)



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: