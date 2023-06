Hauptmenü Start





Jubiläumsaustellung 75 Jahre Luftbrücke und Währungsreform geschrieben von: Redaktion am 11.06.2023, 07:09 Uhr

paperpress614 Bei freiem Eintritt wird die Jubiläumsausstellung von Freitag, dem 30. Juni 2023, bis Sonntag, dem 2. Juli 2023, durch einen Verbund Berliner Philatelisten Vereine in Kooperation mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg veranstaltet. Gewürdigt wird der 75. Jahrestag der Berliner Währungsreform, der Beginn von Blockade und Luftbrücke und der Entstehung des „Markenlandes wider Willen“ Berlin (West).



In einer philatelistischen Sonderschau wird am historischen Ort im selten für die Öffentlichkeit zugänglichen Kennedy-Saal die Berliner Geschichte zwischen 1945 und 1990 präsentiert mit Originaldokumenten, Briefen, Stempeln, Fotos und Ansichtskarten. Die meisten Belege werden sogar erstmals öffentlich ausgestellt. Ein besonderer Höhepunkt ist die Präsentation eines Original „Candy-Fallschirms“ der 1949 in Lichterfelde-Ost aufgefunden wurde, umrahmt mit Fotos von Gail Halvorsen, aufgenommen anlässlich des Veteranentreffs 60 Jahre Luftbrücke.



Bereits im März 1949, noch während der Blockade und Luftbrücke, wurde die erste Luftpostausstellung nach dem Krieg im Rathaus Schöneberg durch den Luftpostsammlerverein IAPC durchgeführt, der auch jetzt zu den Organisatoren der Veranstaltung gehört. Während der damaligen Ausstellung überflogen die von Westen anfliegenden Luftbrückenmaschinen kurz vor der Landung das Rathaus Schöneberg. Diese Situation ist auf dem Sonderstempel dargestellt.



Neben einem Sonderpostamt mit einem Sonderstempel werden thematisch passende „Marken Individuell“ mit Ansichten der bekanntesten Luftbrückenflugzeuge und entsprechende Sonderumschläge und zahlreiche Erinnerungsbelege zu den Jahrestagen der Luftbrücke angeboten.



Zudem wird es eine Sonder-Luftpostbeförderung auf dem historischen westlichen Flugkorridor „75 Jahre Luftbrücke zwischen Berlin und Frankfurt/Main“ geben. Nur wenige wissen, dass es ein etwas kleineres Luftbrückendenkmal auch in Frankfurt am Main gibt. Auf einem Sonderumschlag wird darauf Bezug genommen.



Am Samstag, dem 1. Juli 2023, finden zusätzlich im Goldenen Saal um 15:00 und 17:00 Uhr öffentliche Vorträge zu den Themen „Luftbrücke“ und „Währungsreform“ statt.



Die Ausstellung findet im Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10825 im ersten Stock, Raum 1110, im Kennedy-Saal, statt.



Öffnungszeiten Freitag, 30. Juni 2023, 10:00-17:00 Uhr, Samstag, 1. Juli 2023, 10:00-17:00 Uhr, Sonn-tag, 2. Juli 2023, 10:00-15:00 Uhr.

Programm

Jubiläumsausstellung 75 Jahre Berliner Luftbrücke:



Freitag, 30. Juni 2023



Kennedy-Saal, Raum 1110



10:00 Uhr: Öffnung der Ausstellung, Sonderpostamt

10:15 Uhr: Begrüßung durch den Veranstaltungsleiter Hans-Ulrich Schulz (Forschungsgemeinschaft Berlin).

Grußwort durch den Vorsitzenden des Philatelisten Verbandes Nordost e. V., Helge Schinkel.

Ausstellungseröffnung durch Matthias Steuckardt, stellvertretender Bezirksbürgermeister von Tempel-hof-Schöneberg.



Buchpräsentation des 10. Bandes der Schriftenreihe der FG Berlin von Klemens Nicklaus: „Die Währungsreform in Berlin (West) 1948/49- eine philatelistische Betrachtung“.



Im Anschluss erfolgt eine kleine Führung durch das Rathaus Schöneberg für interessierte Gäste der Ausstellungseröffnung.



17 Uhr: Schließung der Ausstellung



Goldener Saal



15:00 Uhr: Öffentlicher Vortrag

„75 Jahre Berliner Blockade und Luftbrücke — eine zeitgeschichtliche Betrachtung“, Hans-Ulrich Schulz



Samstag, 1. Juli 2023



Kennedy-Saal, Raum 1110

10:00 Uhr: Ausstellungsöffnung, Sonderpostamt

17:00 Uhr: Schließung der Ausstellung



Goldener Saal



15:00 Uhr: Öffentliche Vorträge:

Beamer-Präsentation „75 Jahre Berliner Blockade und Luftbrücke“ — eine zeitgeschichtliche Betrachtung“, Hans-Ulrich Schulz

17:00 Uhr: Beamer-Präsentation „Die Währungsreform in Berlin (West) 1948/49“, Klemens Nicklaus.



Sonntag, 2. Juli 2023



Kennedy-Saal, Raum 1110



10:00 Uhr: Ausstellungsöffnung

15:00 Uhr: Schließung der Ausstellung



Goldener Saal



10:30 Uhr: Öffentlicher Vortrag

Beamer-Präsentation „75 Jahre Berliner Blockade und Luftbrücke — eine zeitgeschichtliche Betrachtung“, Hans-Ulrich Schulz







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

