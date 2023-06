Hauptmenü Start





Die Legende lebt geschrieben von: Redaktion am 09.06.2023, 07:09 Uhr

paperpress614 Es dürfte kaum noch jemand unter uns sein, der das Originalensemble der Comedian Harmonists live erlebt hat. 1927 in Friedenau gegründet, waren drei Tenöre, ein Bari-ton, ein Bass und natürlich der Mann am Klavier in Berlin und weit darüber hinaus unterwegs, um gute Laune zu verbreiten. Ohrwürmer wie „Veronika, der Lenz ist da“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „Ich wollt, ich wär ein Huhn“, sind unvergessen und werden auch heute noch im Radio gespielt.



Die Karriere der Comedian Harmonists hätte noch ewig weitergehen können, wenn sich ab 1933 nicht die braune Pest des Nationalsozialismus über Deutschland ergossen hätte. Drei der Ensemblemitglieder waren Juden, die nicht mehr auftreten durften. Es ist immer noch nicht zu glauben, wohin ein weitestgehend von der Bevölkerung mitgetragener Rassenwahn führen kann. Die Geschichte der Comedian Harmonists können Sie auf Wikipedia nachlesen.



https://de.wikipedia.org/wiki/Comedian_Harmonists



Es gab im Laufe der Zeit viele Versuche einer Neugründung. Die erfolgreichste ist die der Berlin Comedian Harmonists, die aus dem Ensemble der Uraufführung des Theaterstücks „Veronika, der Lenz ist da – Die Comedian Harmonists“, das am 19. Dezember 1997 an der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin Premiere hatte, hervorgegangen ist. Olaf Drauschke und Holger Off gehören zu den Gründungsmitgliedern. Im Laufe der Zeit gab es meh-rere Veränderungen, aktuell gehören dem Ensemble Ralf Steinhagen, Ulrich Bildstein, Wolfgang Höltzel und Nicolai Orloff an.



Einmal im Jahr veranstaltet das Seniorenamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg ein Galakonzert im Kammermusiksaal der Philharmonie. Sozialstadtrat Matthias Steuckardt lässt es sich dabei nicht nehmen, die Senioren seines Bezirks persönlich zu begrüßen. Für die Zielgruppe ist der Ausflug von Tempelhof-Schöneberg in den Tiergarten jedes Jahr ein Highlight. Man kennt sich und freut sich auf das Wiedersehen. Stadtrat Steuckardt lässt in seiner Begrüßung die anderen Angebote seines Amtes nicht unerwähnt. Vor allem gibt es viel zu erleben in den Seniorentagesstätten. Dass alte Menschen einsam zu Hause sitzen müssen, stimmt nicht.



Die Galakonzerte gefallen nicht nur den Senioren, sondern auch der Politprominenz des Bezirks. Am Ende verteilt Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann Blumen an die Sänger. Auch die früheren Bürgermeister, wie Dieter Hapel und Angelika Schöttler, lassen sich das Event nicht entgehen. Jugendstadtrat Oliver Schworck hat kein Konzert in den letzten Jahren versäumt und schwärmt noch heute von dem Auftritt von Vicky Leandros.



Natürlich sind es die bekannten Lieder, die zu Gehör gebracht werden, wobei „Ein Freund, ein guter Freund“ nicht fehlen darf. Die Berlin Comedian Harmonists, die nicht zuletzt als Gäste in unzähligen Konzerten von André Rieu weltweit aufgetreten sind, gehen mit der Zeit. Und so stehen auch Songs wie „99 Luftballons“, „All you need is love“ oder „Hotel California“ auf der Programmliste.



Zwischen den Liedern erzählt jedes Ensemblemitglied eine Geschichte aus seinem Leben, was den Auftritt sehr persönlich werden lässt. Mit „Über den Wolken“ von Rainhard Mey endete der offizielle Teil des Konzerts und natürlich mangelte es nicht an Zugaben. In der Tradition der Original Comedian Harmonists erklingt zum Schluss das Lied „Auf Wiedersehen“, mit dem sie sich bei jedem Konzert vom Publikum verabschiedeten.



Bleibt zu hoffen, dass unserem Land auch künftig blinder Rassenwahn erspart bleibt, der vor allem darauf abzielt, die Kultur zu vernichten. Der letzte Titel, den die Comedian Harmonists 1935 aufnahmen, trug den Titel „Morgen muss ich fort von hier“. Die drei jüdischen Ensemblemitglieder haben Nazi-Deutschland überlebt. Der Gründer Harry Frommermann starb 1975 mit 69 Jahren, und Bariton Roman Cycowski wurde sogar 98 Jahre alt und starb 1998. In diesem Sinne wünschen wir den Berlin Comedian Harmonists ein langes Leben.



Informationen über künftige Auftritte finden Sie unter:

https://www.berlin-comedian-harmonists.de/

Am 16. und 31. Dezember und 1. Januar 2024 wieder in Berlin.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

