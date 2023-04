Hauptmenü Start





Grüße aus Franken geschrieben von: Redaktion am 13.04.2023, 13:55 Uhr

paperpress612 Der EUREF-Campus in Schöneberg hat viele Attribute. Er ist nicht nur ein „Place to be“ für Unternehmen, die sich mit Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit beschäftigen, sondern auch ein Kunst-Campus mit zahlreichen Skulpturen und Gemälden sowie ein Ort mit einem reichhaltigen kulinarischen Angebot. Was bislang zu kurz kam, ist die Musik. Diese Lücke wurde am 13. April 2023 mit einem Auftritt der Dinkelsbühler Knabenkapelle geschlossen.



Zustande gekommen ist der Besuch auf dem EUREF-Campus durch private Kontakte zwischen Bürgern aus Dinkelsbühl mit Schneider Electric.



Und so wurden die 50 jungen Musiker zuerst bei Schneider Electric begrüßt. Max Weiglin von SE-Partner inno2grid erklärte den Gästen aus Franken, was auf dem EUREF-Campus für die Energiewende getan wird. Er zeigte ihnen die zeeMobase, den Micro Smart Grid, der die Energie möglichst effizient verteilt, und die Energiewerkstatt von GASAG Solution Plus, die alle 25 Gebäude mit 165.000 Quadratmetern Gesamtfläche des EUREF-Campus über eine hochmoderne und effiziente Energie-zentrale versorgt. Mit so viel Energie aufgeladen, ging es dann auf den EUREF-Platz am Fuße des Gasometers, wo das Konzert stattfand.



Dieter Meyer, selbst einmal Mitglied der Kapelle, betreut heute die jungen Musiker bei ihren Reisen und erzählte den Zuhörenden einiges über die Historie der inzwischen 155 Jahre alten Knabenkapelle, die älteste in Europa und vielleicht sogar weltweit.



Auch wenn Dinkelsbühl nur rund 12.000 Einwohner zählt, so wird die Stadt auf ihren Exportschlager nie verzichten. Dieter Meyer ist auch der 1. Vorsitzende des Fördervereins, und Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer der 2. Vorsitzende, was die Bedeutung der Kapelle für die Stadt unterstreicht. Insgesamt besteht die Kapelle aus 100 Jugendlichen, 50 waren in Berlin und hatten am 12. April auch einen Auftritt vor dem Brandenburger Tor. Die Kapelle ist sehr gefragt und in vielen Ländern aufgetreten, unter anderem auch bei der Steuben-Parade in New York.



Auch Johannes Krauß ist der Dinkelsbühler Knabenkapelle schon seit seiner Kindheit verbunden. Seit April 2022 ist er nun der musikalische Leiter der Kapelle und in Personalunion auch Chef der Dinkelsbühler Stadtkapelle. Für die Beschäftigten und Besucher des EUREF-Campus war der Auftritt der Jungs aus Franken ein schönes nachösterliches Erlebnis. Es könnten öfter musikalische Events auf dem Campus stattfinden.



Ed Koch



