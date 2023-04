Hauptmenü Start





Was wäre, wenn das SPD Mitgliedervotum scheitert? geschrieben von: Redaktion am 10.04.2023, 06:50 Uhr

paperpress612 Ich weiß, es ist so kompliziert

Doch ich spür', da ist noch Leben

So viel ist zwischen uns passiert

Und ich kann noch nicht aufgeben

Mein stures Herz, es hängt noch immer nur an dir

Wollt' andere Wege gehen, doch hinter jeder Tür stehst du, nur du

Was wäre, wenn

Wir zwei uns dieses Mal einfach nicht verlieren?

Was wäre, wenn

Wir sagen, dass wir uns für immer lieben?

Was wäre, wenn

Wir für die Liebe nochmal das Herz riskieren?

Was wäre, wenn

Was wäre, wenn es uns noch gibt?



Quelle: Songwriter: Christian Wunderlich / Claudio Pagonis / Maite Kelly

© CTM Publishing, Rudi Schedler Musikverlag GmbH



Dieses Lied singen derzeit nicht wenige Sozialdemokraten, gerichtet an die Grünen. Sie haben Rot-Grün-Rot noch nicht aufgegeben.



Andere Genossinnen und Genossen singen ein anderes Lied, gerichtet an die CDU.



Ich spür' noch Feuer in mir

Wenn wir zwei uns berühren

Weil du mich faszinierst

Denn du lässt Routine nicht zu

Bist noch unglaublich schön

Zeichen der Zeit sind kaum zu sehen

Ich will dich noch wie vor vielen Jahren

Als wir jung und voller Träume waren

Eine Zeit, als wir von Luft und Liebe lebten

Ich will dich mit jedem Atemzug

Denn von dir bekomm ich nie genug

Hey, mit dir will ich das nochmal neu erleben



Quelle: Band NOCKIS - Songwriter: Christian Zierhofer / Herbert Moser / Sabina Reithofer © Universal Music Publishing Group



Nebenbei: Wer fällt uns zu Universal Music ein? Genau. Der vermutlich neue Berliner CDU-Kultursenator Joe Chialo. Jörg Thadeusz stellte ihn bei „phoenix persönlich“ vor:

https://www.youtube.com/watch?v=4EFY-gU8Zzk



So, und nun mal ernsthaft zu den Liebessbeziehungen in der Berliner Politik. Vergleiche hinken, bemühen wir dennoch einen. Wer hätte gedacht, dass sich Großbritannien tatsächlich aus der Europäischen Union verabschiedet? Der Schock war umso größer, als die Mehrheit der Abstimmenden genau das woll-te.



Bis zum 21. April können die 18.824 (Stand 31. 12.2022) Mitglieder der SPD darüber abstimmen, ob sie mit der CDU eine Koalition für den Rest der Legislaturperiode bis 2026 eingehen wollen. Schätzungen von „Fachleuten“, vor allem aus den Medien, sagen eine Zustimmung von 60:40 oder sogar 70:30 voraus. Das deckt sich nicht mit dem, was uns Sozialdemokraten erzählen. Sie sind sauer, weil der Landesvorstand „das Ding“ ohne Parteitag durch-zieht. Würde der Landesparteitag abstimmen können, wären die Koalitionsabsichten äußerst gefährdet. Deshalb hat der Landesvorstand beschlossen, die Entscheidung den Mitgliedern zu überlassen, nachdem er sich zuvor mit einer Zweidrittelmehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU entschlossen hatte.



Wie groß ist der Widerstand gegen eine Koalition mit der CDU tatsächlich? Erleben wir bei der Verkündung des Ergebnisses am 23. April vielleicht eine große Überraschung wie die Briten am 23. Juni 2016? Doch, was wäre, wenn? Dass Franziska Giffey sofort als Parteivorsitzende zurücktreten würde, halte ich für sehr wahrscheinlich. Bei Raed Saleh bin ich mir nicht sicher, weil der bisher immer einen Weg gefunden hat, um sein politisches Überleben zu sichern.



Wie es nach dem Scheitern des Mitgliedervotums weitergehen könnte, hängt vor allem von den Grünen ab. Sind sie auf die SPD so sauer, dass sie der CDU in die Arme laufen, oder können sie verzeihen und Rot-Grün-Rot fortsetzen? Wer sollte in diesem Falle bei der SPD an die Spitze vorrücken? Irgend-wer würde es machen, Hauptsache nicht Saleh. Die SPD bräuchte einen neuen Regierenden Bürger-meister. Als Klaus Wowereit 2001 das Amt über-nahm, kannte ihn über Tempelhof hinaus kaum jemand, danach die ganze Welt. Der Schwarz-Rote Koalitionsdrops ist jedenfalls noch nicht gelutscht.



Ed Koch



