47 Jahre paperpress geschrieben von: Redaktion am 07.04.2023, 06:42 Uhr

paperpress612 Heute vor 47 Jahren wurde paperpress gegründet. Es war ein Mittwoch. Die Gründung fand im Jugendclub Galerie Bungalow in Mariendorf statt. Grund war, dass es im Bezirksamt Tempelhof ewig dauerte, ehe eine Pressemitteilung über die Veranstaltungsprojekte des Jugendclubs an die Medien weitergeleitet werden konnte, weil der Verwaltungsweg so lang war. Außerdem veränderte die Pressestelle oft die Texte. Kurzum: die jungen Leute gründeten einen eigenen Pressedienst, der sich direkt an die Medien wandte, zur großen Freude des Bezirksamtes. Kämpfe blieben nicht aus. Während alle politischen Protagonisten von damals längst nicht mehr am Start sind, existiert paperpress immer noch, allen Anfeindungen zum Trotz. Wir haben keine Statistik darüber geführt, wie viele Politiker in dieser Zeit gekommen und gegangen sind. Es waren viele und an nur wenige erinnern wir uns gern.



Am selben Tage, dem 7. April 1976, beschloss das Bundeskabinett in Bonn, gemeinsam mit Großbritannien und Italien die Produktion des Kampfflugzeugs “Tornado” aufzunehmen, das den Starfighter F-104 G ablösen sollte. 47 Jahre später wird diskutiert, Kampfjets in die Ukraine zu liefern. Der Krieg in der Ukraine ist inzwischen nur noch das zweitwichtigste Problem der Deutschen laut einer Umfrage von Infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend. 44 Prozent wollen mehr Tempo beim Klimaschutz, der Klimawandel gilt als größtes Problem. Ein Problem hat auch die aktuelle Bundesregierung. Sie leidet unter Akzeptanzschwund. 71 Prozent der Befragten sind mit ihr unzufrieden. Die Ampel kommt nur noch auf 42 Prozent (SPD 18, Grüne 17, FDP sieben Prozent). CDU/CSU liegen bei 30 Prozent, für schwarz-grüne würde es aber nur knapp reichen, schwarz-rot könnte klappen; soll ja im Trend liegen, siehe Berlin.



Wie auch immer, paperpress beobachtet weiter das Geschehen rund um uns herum und beteiligt sich ungefragt an der Diskussion nach dem bewährten Journalisten-Motto „Von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung.“ Wir danken Ihnen an unserem Geburtstag, dass sie diese so geduldig ertragen. Besonders freuen wir uns auf Ihre Reaktionen, oft zustimmend, aber häufig auch ablehnend. So muss es sein.



Und seit 47 Jahren finanziert sich paperpress allein durch Spenden und Zuwendungen. Nie hat die Publikation eine öffentliche Förderung erhalten, aber auch nie darum gebeten. Apropos darum gebeten. Sie sind natürlich frei in Ihrer Entscheidung, uns etwas zu spenden, damit paperpress auch weiterhin erscheinen kann. Unser Ziel ist es, das 50-jährige Jubiläum 2026 noch zu erreichen. Wir arbeiten daran. Alles Gute für Sie, liebe Leserinnen und Leser, bleiben Sie uns gewogen und selbst gesund und zuversichtlich.



Spendenkonto: Paper Press e.V. IBAN DE10 1001 0010 0001 4221 01 Postbank Berlin







Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

