Ostergrüße geschrieben von: Redaktion am 06.04.2023, 08:12 Uhr

paperpress612 Liebe Mitmenschen,



wie sagte Peter Lustig immer am Ende seiner Löwenzahn-Sendung? Abschalten. Genau. Das sollten wir die nächsten Tage machen, weil es immer unerträglicher wird, Nachrichten den Medien zu entnehmen, digital oder frontal. Der Krieg macht keine Osterpause. Jetzt haben wir die längste Grenze zu Russland ever. Ob das die Welt sicherer macht? In den USA steht ein sexistisches, homophobes, demokratiefeindliches Monster in den Startlöchern, um erneut ins Weiße Haus einzuziehen. Einem Menschen, der zur Stürmung des Parlaments animierte und nichts dagegen unternahm, will man jetzt mit falsch deklarierten Steuerbelegen beikommen? Von einem Staatsanwalt, der bekennendes Mitglied der Demokraten ist. Gab es keinen neutralen Gesetzeshüter? Um die Katastrophe, dass der Orange Pseudoblonde wieder Präsident wird zu verhindern, präsentieren die Demokraten einen 80-jährigen Greis, bei dessen öffentlichen Auftritten man den Atem anhält, weil zu befürchten steht, dass er umfällt. Wie heißt es in den Psalmen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe.“ Tja, Gott wird weder der Ukraine noch den USA helfen.



Als Gruß zum Osterfest senden wir Ihnen unser Lieblingsgedicht von Heinz Erhardt, klingt wie Weihnachten, ist aber Ostern. „Der Karpfen kocht, der Truthahn brät, man sitzt im engsten Kreise und singt vereint den ersten Vers manch wohlvertrauter Weise. Zum Beispiel “O, du fröhliche”, vom “Baum mit grünen Blättern” – und aus so manchem Augenpaar sieht man die Tränen klettern. Die Traurigkeit am Weihnachtsbaum ist völlig unverständlich; man sollte lachen, fröhlich sein, denn ER erschien doch endlich! Zu Ostern – da wird jubiliert, manch buntes Ei erworben! Da lacht man gern – dabei ist er erst vorgestern gestorben.“



Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Osterfest.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

