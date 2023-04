Hauptmenü Start





Unerträglich geschrieben von: Redaktion am 03.04.2023, 12:51 Uhr

paperpress612 Welchen Programmauftrag hat eigentlich die rbb24-Abendschau? Die Themen von gestern: +++ Der Berliner Halbmarathon +++ Tanken und Heizen günstiger +++ CDU und SPD auf der Zielgeraden +++ Mehr Platz für Fahrräder +++ Beethoven an der Philharmonie +++ Till Lindemanns Freakshow +++ rbb Sport +++ Die Eisfabrik +++



Berlin hat zwölf Bezirke, jeder einzelne größer als die meisten deutschen Provinzstädte. Aber was wird über diese zwölf Städte berichtet, in denen täglich dutzende von Projekten und Veranstaltungen laufen? Recht wenig. Bezirke kommen meistens nur mit ihren Problemen vor, nicht mit dem, was den Menschen Freude bereitet.



Vier Minuten lang berichtete das Berlin-Magazin über eine Freakshow, dessen geistiger Vater ein gewisser Herr Lindemann ist, der uns mit seiner Band Rammstein schon oft das Fürchten gelehrt hat. Worum geht es unter anderem? Das „Puppenspiel des Penis!“ Nackte Männer springen durch die Manege und auf Frauen, die sich „ahnungslos“ in ein Bett gelegt haben. Mit ihrem Gemächt stellen die Herren alle möglichen Sachen an, während das Publikum jubelt oder sich angewidert abwendet. Sarah Oswald, die Moderatorin der gestrigen Abendschau zeigte sich besonders unangenehm von diesem Bei-trag berührt.



Ja, es ist sicherlich große Kunst, was dort geboten wird, und ich bin viel zu spießig, um das lustig zu finden. Toll, was man mit seinem Penis so alles machen kann, außer ihn für seinen eigentlichen Zweck des Pinkelns und der Fortpflanzung einzusetzen.



In den vier Minuten hätte man locken aus zwei Berliner Bezirken berichten können, was in diesen am Wochenende los war. Weniger spektakulär, weniger nackt, aber sicherlich interessanter für die Zuschau-er. Die Abendschau-Redaktion sollte sich um die Stadt kümmern, damit hätte sie genug zu tun. Immer wieder gibt es endlose Beiträge und Interviews zu Gesundheits- oder Wissenschaftsthemen, die in andere Sendeformate gehören. Nein, es macht immer weniger Freude, sich die Abendschau anzutun.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

