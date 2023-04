Hauptmenü Start





Der neue Senat geschrieben von: Redaktion am 01.04.2023, 07:44 Uhr

paperpress612 Eigentlich sollen erst am Montag um 11:00 Uhr der Koalitionsvertrag und die Ressortaufteilung vorgestellt werden. Aber, wie das so ist, wurde natürlich alles schon vorab durchgestochen. Dabei sind die Themen weniger interessant als die Personen, denn die Themen sind alt und die Senatsmitglieder, weitestgehend, neu.



paperpress liegt exklusiv die Liste vor, die deutlich von der abweicht, was Berliner Morgenpost und Tagesspiegel meinen, bisher erfahren zu haben.



Regierender Bürgermeister

wird natürlich Kai Wegner



Bürgermeisterin und zuständig für bedeutende Jubiläen, wie 60ster Jahrestag der Kennedy-Rede, 75 Jahre Luftbrücke usw., sowie für Europa und Beziehungen zum Ausland wird Franziska Giffey. Ursprünglich war im Gespräch, dass Frau Giffey die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übernehmen soll. Dieser Bereich wird zur Effektivsteigerung an einen freien Träger über-geben, die Groth Gruppe.



Die fünf CDU-Ressorts sind:



Bildung, Jugend und Familie. Dafür wechselt der CSU-Politiker und bayerische Staatsminister Prof. Dr. Michael Piazolo im Rahmen eines Entwicklungshilfeprogramms der CSU für die CDU von München nach Berlin.



Finanzen. Matthias Thieme, Chefredakteur von Finanztest. Er möchte seine erfolgreichen Tests jetzt in Berlin ausprobieren.



Justiz. Barbara Salesch, Deutschlands bekannteste Richterin.



Kultur, Integration und Antidiskriminierung. Dieter Nuhr. Der Tagesspiegel bezeichnete ihn kürzlich als Kabarettisten aus der „rechten Ecke“, aus der heraus er jetzt noch besser tätig werden kann. Seine Staatssekretärin ist auch schon bekannt: Lisa Eckhart.



Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz. Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe. Mit seinem bewährten Abmahnsystem wird er zu einem großen Teil seine Verwaltung selbst finanzieren.



Die verbleibenden vier Senatsposten gehen an die SPD:



Wirtschaft, Energie und Betriebe. Wolfgang Grupp, Chef von Trigema. Er wird dafür sorgen, dass in Berlin nur noch in Deutschland produzierte Waren verkauft werden dürfen. Nicht bestätigt werden kann, ist, dass sein Schimpanse Staatssekretär in seiner Verwaltung wird.



Gesundheit und Pflege. Raiko Thal, bekannt durch das Gesundheitsmagazin des rbb, Praxis.



Inneres. Ulrike Folkerts, erfolgreiche Ermittlerin und bekannt aus den sonntäglichen Tatorten.



Arbeit und Soziales. Yasmin Fahimi, noch Vor-sitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit der Option, eines Tages Andrea Nahles an der Spitze der Agentur für Arbeit abzulösen.



Für die Bereiche Sport sowie Wissenschaft und Forschung werden analog zur Bundesebene Staatssenatoren berufen. Gina Lückenkemper, Sportlerin des Jahres 2022 übernimmt das Sportressort. Um Wissenschaft und Forschung kümmert sich künftig Mai Thi Nguyen-Kim. Wissenschaftlicher Berater wird der 86-jährige Jan Pütz.



Auch der Posten des Senatssprechers ist schon vergeben. Markus Lanz wechselt von Hamburg nach Berlin. Seine Sendung übernimmt Thomas Gottschalk im Wechsel mit Barbara Schöneberger.



„Das wird der beste Senat, den Berlin je hatte“, schwärmen Kai Wegner und Franziska Giffey.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

