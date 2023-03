Hauptmenü Start





Young Euro Classic 2023 geschrieben von: Redaktion am 27.03.2023, 14:58 Uhr

paperpress611 Am Donnerstag, dem 30. März 2023, startet der Vorverkauf für das Festival der besten Jugendorchester der Welt, das in diesem Jahr vom 4. bis 27. August im Konzerthaus am Gendarmenmarkt stattfinden wird. Auf www.young-euro-classic.de wird ab dem 30. März auch das Programm veröffentlicht.



Im Juni wird der Mittsommer in der Berliner Philharmonie gefeiert.

Sie sind zurück in Berlin – im März 2022 begeisterten das Baltic Sea Philharmonic und Kristjan Järvi mit „Nordic Swans“ die ausverkaufte Philharmonie. Nun kehren sie mit ihrem Erfolgsprogramm „Midnight Sun“ am 21. Juni 2023 zurück.



„Midnight Sun“ ist dem faszinierenden Naturschauspiel der nie untergehenden Mitternachtssonne gewidmet und lädt Sie ein, die Magie der Mittsommernacht mitzuerleben. Höhepunkt des Abends bildet Stravinskys märchenhafter Klassiker Der Feuervogel, der eingerahmt von moderner und zeitgenössischer Musik aus Estland den Konzertsaal in eine phantastische und zugleich mystische Atmosphäre taucht. Kommen Sie mit auf eine Reise zu den Wundern der Natur des hohen Nordens!



Jetzt Tickets sichern! https://www.eventim.de/artist/baltic-sea-philharmonic/ - Tickets zwischen 18,85 und 56,56 Euro.



Ganz im Stil des Baltic Sea Philharmonic stellen die Musikerinnen und Musiker die Notenständer beiseite und spielen das gesamte Programm auswendig, im Stehen und ohne Pause – ein einzigartiges Konzerterlebnis! Das Publikum darf sitzen.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

