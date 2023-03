Hauptmenü Start





Viertes Neuhardenberger Sängertreffen geschrieben von: Redaktion am 11.03.2023, 08:21 Uhr

paperpress611 Wer trifft sich schon gern im Schloss Meseberg, wo Politiker nur schlechte Laune oder Durchhalteparolen verbreiten? Der wahre Genussmensch reist zum Schloss Neuhardenberg. Denn dort findet am Sams-tag, dem 24. Juni 2023, ab 14:00 Uhr, das inzwischen vierte Sängertreffen statt. Ohne Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt nehmen auch in diesem Jahr wieder Sängerinnen teil. Mit vier zu zwei sind sie sogar in der Überzahl.



Die Künstlerische Leitung hat auch in diesem Jahr Klaus Hoffmann übernommen. Gemeinsam mit ihm sind auf der Bühne Sharon Brauner, Katja Ebstein, Friend 'n Fellow (Constanze Friend, Gesang, und Thomas Fellow, Gitarre), Sarah Lesch und Manfred Maurenbrecher zu erleben. Das Programm dauert bis ca. 22:00 Uhr und findet auf der überdachten Kastanienwiese neben dem Schloss statt, was dem Sponsoring der Sparkassen Finanzgruppe zu verdanken ist. Präsentiert wird die Veranstaltung von der Märkischen Oderzeitung und tipBerlin.



Eintrittspreise 57 bzw. 46 Euro, ermäßigt und NHB-Card 44 bzw. 35 Euro.

Zum vierten Mal lädt die Stiftung Schloss Neuhardenberg in diesem Jahr zu einem Treffen von Vertretern des Singer-Songwritings ein. Auch dieses Mal wird das Verständnis des Genres möglichst weit gefasst, um davon eine möglichst große Bandbreite präsentieren zu können. Unter der Leitung des Komponisten, Textdichters und Sängers Klaus Hoffmann werden sechs Liedpoeten ganz unter-schiedlicher Art auf der Neuhardenberger Open-Air-Bühne ihr je eigenes Verständnis dieser Kunst zeigen. Wie immer führt Klaus Hoffmann launig und liebevoll durchs Programm, nicht ohne selbst, so-wohl bei gemeinsamen Auftritten mit seinen Kolleginnen und Kollegen als auch mit seinem eigenen Programm, hohe Liedermacherkunst in Neuhardenberg zu präsentieren.



Gesang ist schön, aber mit musikalischer Begleitung noch schöner. Sharon Brauner wird am Klavier von Harry Ermer begleitet, bei Katja Ebstein nimmt Stefan Kling am Klavier Platz, Constanze Friend wird von Thomas Fellow an der Gitarre begleitet, Sarah Lesch hat Sascha Stiehler den Platz am Klavier angeboten, Manfred Maurenbrecher begleitet sich selbst am Klavier, und zu Klaus Hoffmann gehört seit Jahrzehnten Hawo Bleich.



Zwar ist Neuhardenberg nur eine gute Stunde von Berlin entfernt, dennoch sollte man nach schöner Musik und ein paar Gläschen Wein nicht gleich abends die Heimreise antreten. Wer sich beeilt, bekommt sicherlich noch ein Zimmer im Schloss.



Telefonische Buchungen

Hotel und Restaurant: 033476 600-0

Eintrittskarten: 033476 600-750

und

https://www.schlossneuhardenberg.de/programm/veranstaltungen/lieder-saenger-und-poeten4-neuhardenberger-saengertreffen-846.html





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

