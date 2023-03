Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 10 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Donnerwetter geschrieben von: Redaktion am 28.02.2023, 18:49 Uhr

paperpress610 Noch während CDU und Grüne auf dem EUREF-Campus sondieren, melden ARD und ZDF, dass Franziska Giffey der SPD eine Koalition mit der CDU vorschlagen will. Rot-Grün-Rot scheint am Ende zu sein. Die SPD hat offenbar die „Schnauze voll“ von den Enteignungsfantasien der Linken und der Grünen Verkehrspolitik.



CDU-Wahlsieger Kai Wegner ist nun in der Lage, sich seinen Koalitionspartner aussuchen zu können. Alles läuft derzeit darauf hinaus, dass er der nächste Regierende Bürgermeister wird. Giffeys Vorstoß ist respektabel und mutig. Lieber tritt sie in die zweite Reihe, als sich Grüne und Linke weiterhin antun zu müssen.



Eingetütet ist die Sache noch nicht, denn der Lan-desverband der SPD ist mehrheitlich links orientiert. Die nächsten Tage und Stunden werden spannend. Für Berlin, das ist aber nur die unwesentliche Meinung des Autors dieses Beitrages, wäre eine CDU-SPD-Koalition deutlich besser als alle anderen Konstellationen.



Ed Koch









Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: