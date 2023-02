Hauptmenü Start





Immer weiter auf der Abstiegsleiter geschrieben von: Redaktion am 16.02.2023, 20:17 Uhr

paperpress610 Die SPD-Fraktion hat heute in ihrer konstituierenden Sitzung einstimmig Raed Saleh als Fraktionsvorsitzenden im Amt bestätigt. Seit 2011 übt Saleh dieses Amt aus. Von 2011 bis heute hat die SPD rund zehn Prozent eingebüßt, ein Wert, den die CDU innerhalb der letzten dreizehn Monate dazugewonnen hat. Konsequenzen werden nicht gezogen. Keine Rede von Neuanfang. Alles läuft weiter wie bisher. Niemand übernimmt die Verantwortung für den Absturz der SPD, an dem Saleh einen großen Anteil hat. Für seine Mitwirkung in der vordersten Linie am eklatanten Versagen der SPD, wird er nun noch belohnt, indem er seinen Posten behalten darf. Die Frage muss erlaubt sein, ob die SPD noch zu retten ist beziehungsweise, ob sie selbst noch in der Lage ist, sich zu retten. Saleh ist auch Vorsitzender der Spandauer SPD. Dort verlor er seinen Wahlkreis, den er seit 2006 immer direkt gewonnen hat. Seit 2020 ist Saleh in Personalunion auch Vorsitzender der SPD Berlin. Von keinem dieser Ämter ist er bisher zurückgetreten. So gewinnt die SPD kein Vertrauen zurück.





