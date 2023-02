Hauptmenü Start





Freud und Leid geschrieben von: Redaktion am 16.02.2023, 08:44 Uhr

paperpress610 Am Fuße des Gasometers, auf dem EUREF-Campus in Schöneberg, finden morgen die Sondierungsgespräche auf Einladung der CDU mit SPD und Grünen statt. Wo sonst, könnte man fragen, denn hier versuchte schon im Oktober 2021 Armin Laschet mit den Grünen ins Gespräch zu kommen. Erfolglos, wie wir wissen.



Nun trifft sich Wahlsieger Kai Wegner mit den Verlierern, zuerst mit Bettina Jarasch und ihrer Delegation und später mit Franziska Giffey und Raed Saleh. Wer Kai Wegner kennt, weiß, dass ihm Häme fremd ist. Aber hinter seiner hohen Stirn wird sich doch ein Glücksgefühl, gewürzt mit etwas Schadenfreude, ausgebreitet haben, als er das Ergebnis für Spandau erfuhr. Alle Wahlkreise hat die CDU gewonnen. Wegner selbst wieder seinen Wahlkreis 5 mit 46,9 Prozent. Spandau war seit 2006 Saleh-Land. Hier gewann der Chef-Strippenzieher der SPD den Wahlkreis 2 2006 (39,1%), 2011 (39,9%), 2016 (37,2%) und 2021 (32,3%). Und 2023? Absturz auf 26 Prozent. Bettina Jarasch kandidierte im selben Wahlkreis und erhielt 10,2 Prozent der Stimmen. And the Winner is: Dr. Ersin Nas (Foto), in Spandau geborener Rechtsanwalt, der über das Verfassungsrecht promovierte. „Ich bin als Rechtsanwalt in einer überregionalen Wirtschaftskanzlei tätig. Dieses berufliche Standbein ist meine Basis, gibt mir meine Unabhängigkeit und Freiheit, um frischen Wind in die Landespolitik zu bringen. Rechtsanwalt bin ich geworden, um Gerechtigkeit für den Einzelnen zu erreichen; das ist mehr als Recht sprechen!“, schreibt er auf seiner Internetseite.



Besonders traurig stimmt es einen, wenn man auf das Schicksal und vorzeitige Ende der Abgeordnetenkarriere von Stephan Machulik schaut. Er hat den Wahlkreis Spandau 3 nicht gewonnen und zieht auch nicht über die Liste, so wie Saleh, in den Preußischen Landtag ein. Aufmerksame Leser erinnern sich vielleicht an die Vorgänge in Spandau, wo im Vorfeld der Wahl 2021 Raed Saleh alles daransetzte, den bis dahin erfolgreichen Daniel Buchholz zu verhindern. Buchholz hat den Wahlkreis seit 2001 viermal hintereinander direkt gewonnen, davon dreimal mit über 40 Prozent. Buchholz war bekannt dafür, gute Wahlkämpfe zu organisieren. Ob er es diesmal auch geschafft hätte, wissen wir natürlich nicht. Die Erfolgschancen dürften aber höher gewesen sein als bei Herrn Machulik, der nun rumjammert, dass er „sein Direktmandat nicht verteidigen konnte.“ 2021 erhielt er 29,2 Prozent, schon sechs weniger als Buchholz 2016. Kerstin Brauner hat jetzt im zweiten Anlauf für die CDU den Wahlkreis mit 34,4 Prozent gewonnen. Auch sie ist in Spandau geboren und hat Rechtswissenschaften studiert. Da wird ja demnächst in Spandau alles mit rechten Dingen zugehen.



Was so eine Wiederholungswahl auslösen kann, verrät der Blick auf die Liste der Abgeordneten. Freud und Leid liegen eng beieinander. Die beiden Innenexperten von SPD und Grünen, Tom Schreiber und Benedikt Lux sind nicht mehr dabei, dafür taucht aber Sebastian Scheel, der ehemalige Bausenator wieder auf.



Kennen Sie den noch? Er ist wieder da! Burkard Dregger, bis 2021 CDU-Oppositionsführer im Abgeordnetenhaus. Den Reinickendorfer Wahlkreis 1 hat er mit 37,2 Prozent direkt gewonnen. 2021 unterlag er noch mit 23,8 Prozent der SPD-Kandidatin Bettina König, die jetzt über einen Listenplatz ins Abgeordnetenhaus einzieht.



Und auch dieses Gesicht wird Ihnen bekannt vorkommen. Es ist Reinhard Naumann, bis 2021 Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf. Sein Einzug ins Abgeordnetenhaus gelang ihm 2021 nicht. Aber, dafür sind ja Wiederholungswahlen da, um Fehlentscheidungen auszugleichen, grins. Jetzt hat er es geschafft, nicht direkt, aber über die Liste, denn, wie im Bund, gibt es auch in Berlin eine Kombination aus Direkt- und Verhältniswahl und damit auch die beliebten Ausgleichs- und Überhangmandate.



Nach der Verfassung von Berlin, Artikel 38 (2) besteht das Parlament aus mindestens 130 Abgeordneten. Diesmal sind es 159, zwölf mehr als zuvor. Das ist natürlich dem großen Erfolg der CDU zu „verdanken“, die selbst noch Überhangmandate bekam, weil gar nicht so viele direkt gewonnene Wahlkreise zur Verfügung standen, wie ihr prozentual an Mandaten zustehen. Und damit das prozentuale Verhältnis wieder stimmt, bekommen die Verlierer zum Trost Ausgleichsmandate. Auf Bundesende wird derzeit eine Wahlreform diskutiert, damit das Parlament nicht immer größer wird. In Berlin ist das auch dringend nötig, denn jeder Abgeordnete kostet uns viel Geld. Im Vergleich zu anderen Bundesländern müssen wir aber kein schlechtes Gewissen haben. Durch den anstehenden Losentscheid am Montag in Lichtenberg könnte sich die Zahl der Ab-geordneten vielleicht reduzieren, wenn nämlich die Kandidatin der Linken gewinnt, dann hätte die CDU ein Mandat weniger, wodurch das Konstrukt von Überhangs- und Ausgleichsmandaten ins Wanken geriete. Die Liste kann sich also noch verändern. Unter diesem Link können Sie aber schon mal nachschauen, wer vorerst nicht mehr dabei und neu hinzugekommen ist.



https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/abgeordnete-neu-und-raus-aus-abgeordnetenhaus-nach-berlin-wahl.html



Seit der legendären Han-na-Renate Laurien gab es keine Parlamentspräsidentin mehr. Laurien führte von 1991 bis 1995 mit strenger Hand das Parlament. Sie war die erste Präsidentin nach dem Umzug des Abgeordnetenhauses aus dem Rathaus Schöneberg in den Preußischen Landtag. Jetzt stellt die CDU erneut eine Parlamentspräsidentin, nämlich die bisherige Vizepräsidentin Cornelia Seibeld. Für den Sozialdemokraten Dennis Buchner war es ein kurzes Vergnügen. Er übernahm 2021 die Präsidentschaft.



Eine Grüne Politikerin bleibt dem Abgeordnetenhaus auch weiterhin erspart. Monika Herrmann, ehe-malige Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, wollte 2021 ins Abgeordnetenhaus und unterlag knapp der Kandidatin der Linken. Das wiederholte sich am 12. Februar 2023. Manchmal wird Gutes durch Wiederholung nicht schlechter.



Während der Covid-19-Pandemie lehnte Herrmann das Angebot der Bundeswehr, bei der Kontaktverfolgung zu helfen, mit der Begründung, die Bürger sollten sich nicht an den Anblick von Soldaten gewöhnen, ab. 2014 wurde sie vom Magazin tip zur „peinlichsten Berlinerin“ gewählt. (Wikipedia)



Im Newsletter vom 31. Januar hatte ich eine Wette angeboten: Die CDU wird gewinnen, Kai Wegner aber nicht Regierender Bürgermeister. Franziska Giffey geht vor Bettina Jarasch durchs Ziel und bleibt Regierende Bürgermeisterin. Keiner wettete dagegen, selbst Freunde aus der CDU nicht.



Ed Koch





