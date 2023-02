Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 23 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Auch das noch! 450 Stimmen noch nicht ausgezählt geschrieben von: Redaktion am 14.02.2023, 13:41 Uhr

paperpress610 Während die ersten Sondierungsgespräche nach der Wahl beginnen und sich die SPD sicher fühlt, die Nummer Eins unter den drei Wahlverlierern zu sein, überrascht der Landeswahlleiter mit einer Nachricht, die alles noch einmal verändern kann.





Der rbb meldet soeben: Es hat doch eine größere Wahlpanne gegeben: Zwei Tage nach der Wiederholungswahl in Berlin müssen noch Wählerstimmen aus etwa 450 liegengebliebenen Wahlbriefen gezählt und dem Ergebnis hinzugefügt werden. Das sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Dienstag.



Die Wahlbriefe kamen laut Bröchler offenbar recht spät im Bezirk Lichtenberg an und blieben am Sonn-tag bei der Auszählung liegen. Wie es zu der Panne kam, sei unklar, das müsse der zuständige Bezirkswahlausschuss noch klären.



Es habe Kommunikationsprobleme im Bezirkswahlamt gegeben, „die Zettel waren vorhanden, wurden aber nicht richtig weitergeleitet". Wie und warum werde nun geklärt. Zuvor hatte DER SPIEGEL berichtet.



Bröchler sagte, die Wählerstimmen sollen in den nächsten Tagen gezählt und das Ergebnis dann mit-geteilt werden. „Es ist wichtig, dass keine Stimme verloren gegangen ist." Die genaue Zahl der Briefe teilte Bröchler auf Nachfrage einer rbb-Reporterin nicht mit, die Zahl 450 sei aber in etwa die richtige Größenordnung.



So könne es auch sein, dass in einigen Briefwahlumschläge unvollständige Unterlagen seien, die die Stimmabgabe dann ungültig machen würden, so Bröchler.



Bröchler rechnet damit, noch diese Woche an Ergebnisse der Untersuchung zu kommen. Dies sei wichtig, da zwischen dem 20. und 22. Februar die Bezirkswahlausschüsse zusammenkämen, am 27. Februar tage dann der Landeswahlausschuss. „Es gibt Druck von allen Seiten und das finde ich gut so", sagte Bröchler.



Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte, dass es zu weiteren Vorfällen gekommen sei, so Bröchler weiter. Nach dem bisherigen vorläufigen Ergebnis der Berliner Abgeordnetenhauswahl liegt die SPD auf dem zweiten Platz nur 105 Stimmen vor den Grünen auf dem dritten Platz.







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: