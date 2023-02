Hauptmenü Start





Klaus Hoffmann in der Bar jeder Vernunft - Der Ticketverkauf hat begonnen geschrieben von: Redaktion am 11.02.2023, 08:18 Uhr

paperpress610 Vom 11. bis 16. April 2023 ist Klaus Hoffmann wieder in der Bar jeder Vernunft mit seinem Programm „Septemberherz“ zu Gast. Am Flügel begleitet ihn Hawo Bleich.



Die ersten Takte von „Septemberherz" sind eine Verheißung. Sanfte Gitarrenklänge, dazu die Stimme von Klaus Hoffmann, ausdrucksstark und verführerisch; eingängige Melodien in strahlenden Akustik-Arrangements zwischen Chanson, Jazz, Latin und Pop, verwoben mit seiner poetischen Sprache.



Die fünfzehn neuen Lieder des Albums erzählen ihre Geschichten auf die so typische Hoffmann-Art in wild-romantischen Bildern. Von den ersten Auftritten in West-Berliner Szenekneipen bis zur großen Show in der Berliner Philharmonie. Seine persönlichen Erfahrungen von der Kindheit in Charlottenburg, dem frühen Tod seines Vaters bis zur großen Liebe zu seiner Frau Malene prägen seine wahrhaftige Liedkunst.



Mit „Septemberherz" blickt er zurück und zieht eine kluge Zwischenbilanz, die sich auf das Beste seines künstlerischen Schaffens besinnt. Quelle: Bar jeder Vernunft



Im Konzert spielt Klaus Hoffmann auch Lieder aus früheren Alben. Die „blinde Katharina“ oder „Amsterdam“ werden nicht fehlen.



www.stille-musik.de



Über diese Seite können auch die Tickets gekauft werden. Der Vorverkauf hat begonnen.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

