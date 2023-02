Hauptmenü Start





Endspurt geschrieben von: Redaktion am 05.02.2023, 09:25 Uhr

paperpress610 Heute in einer Woche wird gewählt. Viele haben schon ihre Stimme abgegeben. Wer sich noch nicht festgelegt hat, sollte am Dienstag, dem 7. Februar, um 20:15 Uhr den rbb einschalten. 90 Minuten lang werden den Kandidaten die Fragen gestellt, die sie in den letzten Wochen schon so oft beantwortet haben. Nicht jeder hatte jedoch die Möglichkeit, an den Diskussionsrunden von Verbänden, Organisationen und Zeitungen teilzunehmen. Der Fernsehdebatte kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu.





„Unter dem Titel ‚rbb24 - Ihre Wahl: Der Kandidatencheck‘ diskutiert das Moderations-Duo Franziska Hoppen und Sascha Hingst mit Kristin Brinker (AfD), Sebastian Czaja (FDP), Franziska Giffey (SPD), Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen), Klaus Lederer (Die Linke) sowie Kai Wegner (CDU) Lösungen für die drängendsten Probleme der Stadt. Das Publikum kann sich über Whatsapp beteiligen, Meinungen kundtun und Fragen stellen. Schnell-Fragerunden werden verhindern, dass aus der 90-minütigen Livesendung, die auch im Livestream des rbb zu empfangen ist, ein langatmiger Polit-Talk wird.“, verspricht der rbb.



Und gleich im Anschluss, nach rbb24-aktuell, treffen sich bei Jörg Thadeusz „Die Beobachter“, die uns erklären werden, was wir gehört haben. Mit dabei sind Claudia Kade (Die Welt), Sabine Adler (Deutschlandfunk), Dr. Hajo Schumacher (Berliner Morgenpost), Claudius Seidl (Frankfurter All-gemeine Sonntagszeitung) und Boris Hermel (rbb-Redakteur Landespolitik).



Einen Tag später, am 8. Februar, trennt der Tagesspiegel die Spreu vom Weizen und diskutiert nur noch mit den drei Bestplatzierten Wegner, Giffey und Jarasch auf dem EUREF-Campus. Tickets gibt es nicht mehr, der Tagesspiegel wird aber tags darauf berichten.



Die Grünen feiern den Wahlkampfabschluss unter sich mit Robert Habeck, Annalena Baerbock und Bettina Jarasch am 10. Februar.



Dieter Hallervorden, der 2021 bei Sandra Maischberger erklärte, im Bund die FDP wählen zu wollen, unterstützt jetzt den CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner. Am 4. Februar traf er sich zum Gespräch mit ihm in seinem Theater.

https://www.facebook.com/cduberlin/videos/596141005690390/



Der Wahlkampf wird am 12. Februar um 18:00 Uhr beendet sein. Dann beginnen die Koalitionsverhandlungen, die nicht weniger unterhaltsam werden dürften.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

