Scheinheilige Diskussion geschrieben von: Redaktion am 04.02.2023, 06:47 Uhr

paperpress610 Ein anderes, bei weitem nicht so gefährliches Thema, beschäftigte das Land in dieser Woche. Nancy Faeser will Ministerpräsidentin von Hessen werden. Zurzeit ist sie Innenministerin, die ihren Job, so Bundeskanzler Olaf Scholz, sehr gut mache. Des-halb will er nicht auf sie verzichten, denn eine weitere Frau am Kabinettstisch zu verlieren, sähe nicht gut aus.





Dass sich jetzt viele über die anstehende Doppelbelastung durch das Regierungsamt und den Wahlkampf aufregen, ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Jedes Regierungsmitglied, egal auf welche Ebene, vom Bund bis zum Kreistag, verbringt viel Zeit mit Wahlkampf, und zwar parallel zur eigentlichen Tätigkeit. Ein viertel Jahr vor einer Wahl machen Mandatsträger kaum noch etwas anderes, als in Diskussionsrunden aufzutreten oder auf Marktplätzen Blumen und Kugelschreiber zu verteilen.



Aktuell können wir in Berlin erleben, womit die Regierende Bürgermeisterin und ihre beiden Bürgermeister viel Zeit verbringen. Schaut man sich die Terminpläne der Politiker an, so bleibt wenig Zeit zum Regieren. Das ist nun mal so, es gehört dazu, und es ist lächerlich, sich darüber aufzuregen.



Unschön hingegen ist die Ankündigung von Faeser, im Falle einer Wahlniederlage Innenministerin bleiben zu wollen. Das ist Wahlkampf ohne Risiko mit Rückfahrkarte. In Wirklichkeit ist es eine Scheinkandidatur. Sie bewirbt sich um ein Mandat im Hessischen Landtag, will dieses aber nur annehmen, wenn sie Ministerpräsidentin wird. Auf Oppositionsführerin hat sie keine Lust. So sehr liegt ihr dann Hessen doch nicht am Herzen.



Das Schicksal von Norbert Röttgen wird ihr vermutlich erspart bleiben. Er war von 2009 bis 2012 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Er verlor 2012 die Wahl um das Amt des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Angela Merkel schredderte seine Rückfahrkarte und warf ihn aus dem Bundeskabinett. Einen Tag nach der Wahl kommentierte Horst Seehofer gegenüber Claus Kleber im ZDF die Niederlage so: „Das hatte viele Ursachen, zum Beispiel, dass man sich nicht voll für dieses Land entschieden hat.“ Quelle: Wikipedia



Ed Koch



