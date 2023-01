Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 27 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Endlich wieder da geschrieben von: Redaktion am 29.01.2023, 05:52 Uhr

paperpress609 Wie unverständlich wäre doch diese Welt, gäbe es nicht Satire-Sendungen wie „extra3“ und die „heute-show“, oder, das immer mehr zum Investigativ-Fernsehen werdende „ZDF-Magazin Royale“? In diesen Formaten kann Klartext geredet werden, wie es in Nachrichtensendungen oft nicht möglich ist. Durch Überspitzungen werden Zusammenhänge deutlich, die man in den „tagesthemen“ oder dem „heute-journal“ gar nicht entdecken kann.



„extra3“ ist schon seit einigen Wochen wieder am Start, die „heute-show“ meldete sich am Freitag zurück aus der viel zu langen Weihnachtspause.

Unbedingt anschauen:

https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-27-januar-2023-100.html



Das „ZDF-Magazin Royale“ startet nach der Pause mit einem einstündigen Konzert, das in voller Länge nur in der Mediathek zu sehen ist, im regulären Programm lief Freitagabend ein 30-minütiger Ausschnitt. Jan Böhmermann, „Playboy-Mann des Jahres 2022“, und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld laden ein zu einem einzigartigen politischen Liederabend.

https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale---ehrenfeld-intergalactic-vom-27-januar-2023-100.html

Mit dabei ein Überraschungsgast, den man beim genauen Hinschauen schon bei der Begrüßung Böhmermanns aus der Kantine heraus im Hintergrund erkennen kann.

Das Konzert wurde in Bochum aufgezeichnet. Bei Bochum fallen einem spontan zwei Ereignisse ein: Der „Starlight-Express“ und eben jener Überraschungsgast. Wenn Sie nicht auf die Auflösung des Rätsels warten möchten, beginnen Sie bei Minute 27:00, wobei es sich lohnt, das komplette Konzert anzuschauen.





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: