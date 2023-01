Hauptmenü Start





Es sind 13 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Jussen Brüder begeistern geschrieben von: Redaktion am 26.01.2023, 06:23 Uhr

paperpress609 Gestern Abend traten die niederländischen Klavier-virtuosen Lucas und Arthur Jussen im ausverkauften Kammermusiksaal der Philharmonie auf. Unser Leser Matthias R. hatte das von uns verloste Ticket gewonnen.





Schon in der Konzertpause meldete sich unser Leser mit einem kurzen Zwischenstand: „Ein tolles Konzert und zwei fulminant aufspielende Jungen.“ Und nach dem Konzert schrieb uns Matthias R.: „Das Konzert war großartig - unglaublich, wie schnell sich Finger auf Tasten bewegen können. Und anschließend haben sich die beiden in perfektem Deutsch bei ihrem ersten Konzert in der Philharmonie für die Aufmerksamkeit des Publikums - insbesondere während des für Pianisten und Publikum herausfordern-den ‚Le sacre du printemps‘ von Igor Strawinsky - bedankt.“



Weitere Werke des Abends waren: Felix Mendelssohn Bartholdy: Andante und Allegro brillante für Klavier zu vier Händen A-Dur op. 92; Franz Schubert: Fantasie für Klavier zu vier Händen f-moll D 940 op. 103 und Maurice Ravel: »La Valse – Poème chorégraphique« (Fassung für zwei Klaviere).



Manch ein Musiker sucht sein ganzes Musikerleben nach dem idealen Partner am Klavier oder an einem entsprechend anderen Instrument. Nach einem Gegenüber, in dem die eigenen künstlerischen Intentionen auf wundersame Weise widerklingen, nach der Ergänzung und Partnerschaft in der Musik – tiefgehend und ohne Worte. Lucas und Arthur Jussen ist diese wertvolle Gemeinschaft bereits in die Wiege gelegt worden. Geboren im Abstand von drei Jahren im niederländischen Hilversum, bilden die beiden Brüder seit ihren jüngsten Jahren ein künstlerisches Gespann.



Aus einem musikalischen Haushalt stammend, er-lernte zunächst der ältere Lucas das Klavierspiel, begeistert gefolgt von Bruder Arthur – und das so erfolgreich, dass sie bereits im Alter von zehn und dreizehn Jahren ihr Debüt im renommierten Concertgebouw Amsterdam geben konnten. (Konzertagentur Adler)



Wer für gute Musik gern verreist, hier die kommen-den Termine von Lucas und Arthur Jussen:



Donnerstag, 09.03.2023 19:00 Uhr

Freitag, 10.03.2023 20:00 Uhr

Alte Oper Frankfurt mit dem hr-Sinfonieorchester,

Alain Altinoglu



Freitag, 12.05.2023 20:00 Uhr

Kölner Philharmonie mit dem WDR-Sinfonieorchester, Krzysztof Urbanski, mit den Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy: Ou-vertüre E-Dur zu „Ein Sommernachtstraum“ op. 21 & Konzert für zwei Klaviere As-Dur und Sergei Prokofjew: Rome und Julia aus den Sinfonischen Sui-ten op. 64a & b



Sonntag, 21.05.2023 11:00 Uhr

Kulturpalast Dresden mit dem Nederlands Philharmonisch Orkest, Hartmut Haenchen.



Tickets unter:

https://www.concerti.de/kuenstler/lucas-arthur-jussen/



weitere Konzerttermine:

https://www.klassikakzente.de/lucas-arthur-jussen/termine



Am 24. Mai 2023 sind die Jussen-Brüder

zurück in Berlin und treten wieder in der Philharmonie auf.



