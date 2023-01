Hauptmenü Start





Neuer Vorstand geschrieben von: Redaktion am 23.01.2023, 07:03 Uhr

paperpress609 Auf der Mitgliederversammlung des gemeinnützigen und anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, CPYE e.V., am 21. Januar 2023, wurde der Vorstand neu zusammengesetzt. Wiedergewählt wurden der Vorstandssprecher Bernd Puhlmann, Alexander Franke und Marco Herrmann. Neu in den Vorstand gewählt wurden Louisa Richter und Florian Fährmann.



Seit Gründung des CPYE e.V. am 22. August 1988 ist Bernd Puhlmann ohne Unterbrechung Vorsitzender des Vereins. Für seine ehrenamtliche Tätigkeit wurde er im Februar 2014 mit der Verdienstmedaille des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg ausgezeichnet. Zu den Vereinsgründern gehörte auch der spätere Regierende Bürgermeister und jetzige Bundestagsabgeordnete Michael Müller. Der CPYE e.V., die englische Abkürzung für Komitee zur Förderung von Jugendaustauschprogrammen, führte lange Zeit Jugendbegegnungsreisen nach Norwegen und in die USA durch. Seit 1997 ist der Verein Träger des vom Jugendamt Tempelhof-Schöneberg veranstalteten Rocktreffs und Spielfestes. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr vom 30. Juni bis 2. Juli im Volkspark Mariendorf statt.



p a p e r p r e s s
Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)
Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.
Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft
Postfach 42 40 03
12082 Berlin
Email: paperpress[at]berlin.de
PDF-Newsletter-Archiv: