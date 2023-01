Hauptmenü Start





Ein Abend mit Lucas und Arthur Jussen geschrieben von: Redaktion am 07.01.2023, 06:58 Uhr

paperpress609 Manch ein Musiker sucht sein ganzes Musikerleben nach dem idealen Partner am Klavier oder an einem entsprechend anderen Instrument. Nach einem Gegenüber, in dem die eigenen künstlerischen Intentionen auf wundersame Weise widerklingen, nach der Ergänzung und Partnerschaft in der Musik – tiefgehend und ohne Worte. Lucas und Arthur Jussen ist diese wertvolle Gemeinschaft bereits in die Wiege gelegt worden. Geboren im Abstand von drei Jahren im niederländischen Hilversum, bilden die beiden Brüder seit ihren jüngsten Jahren ein künstlerisches Gespann.





Aus einem musikalischen Haushalt stammend, er-lernte zunächst der ältere Lucas das Klavierspiel, begeistert gefolgt von Bruder Arthur – und das so erfolgreich, dass sie bereits im Alter von zehn und dreizehn Jahren ihr Debüt im renommierten Concertgebouw Amsterdam geben konnten. Im Januar darf das Berliner Publikum Zeuge werden, wenn zwei außergewöhnliche Musiker über ihre gemein-same Kunst sagen: „Es ist, als ob wir eine Person wären“ (BR-Klassik). Ihr Spiel erklingt dann mit Werken von Schubert, Ravel und Strawinsky auf zwei Klavieren sowie mit Klavier zu vier Händen aus einem Guss.



Lucas Jussen (r.) (29) und Arthur Jussen (l.) (26) kommen aus einer musikalischen Familie: Ihre Mutter Christianne van Gelder unterrichtet Flöte und Vater Paul Jussen ist Schlagzeuger im niederländischen Radiophilharmonieorchester in Hilversum sowie im Ensemble Da Capo.



Mittwoch, 25. Januar 2023, 20:00 Uhr

Kammermusiksaal

Mendelssohn Bartholdy: Andante und Allegro brillante für Klavier zu vier Händen A-Dur op. 92

Schubert: Fantasie für Klavier zu vier Händen f-moll D 940 op. 103

Ravel: »La Valse – Poème chorégraphique« (Fas-sung für zwei Klaviere)

Strawinsky: »Le sacre du printemps« (Fassung für zwei Klaviere)



Wir verlosen ein Premium-Ticket – Block A Reihe 1, im Wert von 70 Euro.



Ihr Interesse an dem Ticket bekunden Sie bitte bis zum 11. Januar 2023, 12:00 Uhr. Dann verlosen wir unter den eingegangenen Mails den Gewinner bzw. die Gewinnerin, der/die sofort informiert wird und das Ticket per Einschreiben zugesandt bekommt. Ein bisschen was tun müssen Sie aber schon für dieses außergewöhnliche Ticket: Schreiben Sie uns bitte in Ihrer Mail, ob Ihnen Lucas und Arthur Jussen bekannt sind und warum Sie beim Konzert Dabei-sein möchten. Danke und viel Glück.



Über ein Mozart-Konzert im Februar 2018 schrieb Bernhard Uske in der Frankfurter Rundschau: „Der jüngere der beiden Brüder, Arthur, hat mit seiner zarteren Statur und seiner hellen, quirligen Art das Zeug zu einem Mozart-Casting. Der ältere Bruder, Lucas, der nachdenklichere der beiden, präsentierte einen stärkeren Ton und übernahm andererseits die Rolle des großen Bruders. Eine gute visuelle Arbeitsteilung, die sich auch bei mehreren vierhändigen Zugaben als solides Fundament und Gerüst bei gleichzeitig strahlendem Strahlmittel als äußerst gelungen erwies.“

Quelle: https://arthurandlucasjussen.com





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

