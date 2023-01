Hauptmenü Start





Buschkowsky ist wieder da geschrieben von: Redaktion am 06.01.2023, 08:11 Uhr

paperpress609 Lange hat man von Heinz Buschkowsky nichts gehört und sieht ihn auch nicht mehr auf den üblichen Empfängen der Stadt. Gesundheitlich soll es dem heute 74-jährigen nicht so gut gehen, was ihn aber nicht daran hindert, sich mal wieder zu Wort zu melden. In der B.Z. findet er seine Plattform.



„Berlin, lass dich nicht tyrannisieren!“, lautet die Überschrift seines Gastbeitrages. „Ich liebe meine Geburtsstadt. 74 Jahre bildet sie die Kulisse meines Lebens. Aber immer öfter ist sie auch Ort des Fremdschämens. Und dann mag ich Berlin überhaupt nicht mehr.“, schreibt er einleitend. Anarchie und Pöbel hätten Silvester die Regentschaft übernommen. „Menschen, die ihr Leben der Hilfe und Empathie für den Nachbarn, Kollegen und Sportkameraden gewidmet haben, mussten sich ein Danke-schön in Form von Geschossen, Schlägen, Tritten abholen. Ich schäme mich und entschuldige mich dafür. Tiefer geht die Schublade nicht mehr.“



Buschkowsky benennt auch gleich die Schuldigen. Was tut unsere „Obrigkeit“, fragt er. „Unsere Regiermeisterin ist empört. So geht das nicht, sagt sie. Darüber müssen wir reden. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit zu reagieren, damit uns nächstes Silvester nicht wieder das Gleiche passiert. Doch, gnädige Frau, genauso wird’s kommen, wenn das System der organisierten Tatenlosigkeit weiter Platz greift.“ Die „gnädige Frau“, also Franziska Giffey, war Buschkowskys Protegé, seine Nachfolgerin im Bürgermeisteramt Neuköllns. Doch längst ist sie in Ungnade gefallen, spätestens nach der Affäre um ihre Doktorarbeit mit Kennzeichnungsfehlern bei den Zitaten. Als „Schummeljule“ und „aufstiegsgeil“ bezeichnete Buschkowsky Giffey. Seitdem gratulieren sie sich nicht mehr gegenseitig zum Geburtstag.



Zu den Tätern der Silvesternacht sagt Buschkowsky: „Diese Jugendlichen kriegen JEDEN TAG vorgeführt, wer die Macht hat in der Stadt: NICHT der Straßenpolizist, der sich bespucken lassen muss, wenn er einem 100.000-Euro-Sportwagen, der in zweiter Reihe parkt, ein Knöllchen verpasst, das nie gezahlt wird. Diese Halbstarken aus dem Irak, aus Eritrea, Afghanistan oder dem Libanon folgen ihren Brüdern, deren Maserati mitten auf der Straße parkt – ohne dass es Folgen hat.“



Buschkowsky fragt, was „diese Leutchen“ hier wollen, „wenn sie unsere Gesellschaft, unser Land und unser Miteinander verachten?“ Als Gesellschaft müssten wir uns entscheiden, „wo wir hinwollen.“ „Wie lange wollen wir uns von einer kleinen Minderheit und ihrem verbrecherischen Tun tyrannisieren lassen? Wann schreiten wir sichtbar und spürbar ein? Auf ewig werden es die friedliebenden Menschen nicht hinnehmen, dass alle die, die bei der Arbeit eine Uniform tragen, hochgradig gefährdet sind.“



„Wer Anarchie und Verbrechen schönredet und verharmlost, den möchte ich nicht sonntags zum Kaffee in meinem Wohnzimmer haben. In Berlin leiden wir jetzt schon zu lange unter einem Senat mit dem Programmzettel vom Ohnsorg-Theater. Wir alle haben die Chance, in wenigen Wochen wieder für geordnete Verhältnisse zu sorgen. Bürger und Nachbarn, fasst euch an! Berlin ist mehr und kann mehr als Sprechblase.“



Das klingt nach einem Wahlaufruf. Frage ist bloß, für wen. Für die Koalitionsparteien kann es ja wohl nicht sein. Heinz Buschkowsky war ein beliebter Bürgermeister von Neukölln. Das war aber auch Franziska Giffey. Was in der Silvesternacht 2022/2023 geschah, haben beide nicht verhindern können. Während Buschkowsky Giffey wegen Zitierfehler beschimpfte, musste er sich selbst der Kritik stellen, dass Mitarbeiter seiner Verwaltung während ihrer Dienstzeit an seinem Buch „Neukölln ist über-all“, mitgearbeitet haben. Alle hatten einen Vertrag und bekamen ein Honorar, so Buschkowsky. Nun gut.



Zum Schluss noch ein Blick auf den Programmzettel des Ohnsorg-Theaters: Im Januar: „Altes Land“, „All ünner een Dannenboom“ (Alle unterm Weihnachtsbaum) und „De leven Öllern“ (Die lieben Alten).



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

