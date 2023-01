Hauptmenü Start





Wahlprobleme geschrieben von: Redaktion am 06.01.2023, 08:08 Uhr

paperpress609 Wahlen in den USA sind problematisch. Deutschland hat das gerechteste Wahlsystem der Welt, eine Mischung aus direkter und repräsentativer Wahl. Wählen muss man aber auch können. Und damit haben wir ausgerechnet in Berlin Probleme.



„Im englischsprachigen Teil der Informationsblätter zu den BVV-Wiederholungswahlen wurde an einer Stelle das Datum für die Wahl nicht korrekt angegeben. Im Fließtext wurde an einer Stelle der falsche Monat genannt.“, teilt der Landeswahlleiter mit. „Nicht korrekt“ ist ein Synonym für falsch. Landeswahlleiter Dr. Stephan Bröchler: „Es war ein redaktioneller Fehler der Geschäftsstelle der Landeswahlleitung.“ Mensch Leute! In dieser aufgeheizten Stimmung kann man sich keine „redaktionellen Fehler“ leisten. Da müssen dann eben zehn Leute Korrektur lesen, bevor so etwas verschickt wird. Leider ist es so, vor allem in München, dass Leute nur darauf warten, dass wir auch die Wiederholungswahl vergeigen. „Das Versehen wurde am Mittwoch bemerkt und unmittelbar korrigiert.“ Zu spät.



