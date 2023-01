Hauptmenü Start





Die Schwächen der amerikanischen Demokratie geschrieben von: Redaktion am 06.01.2023, 08:06 Uhr

paperpress609 In den USA kann jemand Präsident werden, ohne die Mehrheit der Stimmen bekommen zu haben. Abgeordnete können erst dann ihre Arbeit aufnehmen, wenn ein Parlamentspräsident gewählt worden ist. In Deutschland hingegen hat der eine Wahl gewonnen, der die meisten Stimmen auf sich versammeln konnte und können die Abgeordneten unmittelbar nach der Wahl ihre Arbeit aufnehmen. Es ist Konsens, dass der Parlamentspräsident, aktuell die Parlamentspräsidentin, parteiübergreifend gewählt wird. Anders in den USA. Der Speaker des Repräsentantenhauses wird allein von seinen Parteifreunden gewählt. Dumm nur, wenn es darunter 20 Parteifeinde gibt.



Was für ein unwürdiges Schauspiel, dass rund 20 Republikaner ihrem Kandidaten die Stimme verweigern, weil er angeblich zu liberal ist. Wahlleugner, Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale, das sind die gewählten Vertreter, die die Funktionsfähigkeit des Parlaments verhindern, auch nach dem elften Wahlgang. Heide Simonis hat in Schleswig-Holstein 2005 nach dem vierten Wahlgang aufgegeben. Kevin McCarthy kandidiert unerschütterlich weiter. Wenn McCarthy so liberal sein soll, wie die ebenso verblendeten wie verblödeten Trump-Anhänger behaupten, warum wählen dann die Demokraten ihn nicht einfach mit? McCarthy verhandelt mit gestörten Menschen und kommt ihnen auf geradezu unerträgliche Weise entgegen. Warum verhandelt er nicht mit den Demokraten?



Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

