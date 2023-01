Hauptmenü Start





Geschenke aus dem Abendland geschrieben von: Redaktion am 06.01.2023, 08:04 Uhr

paperpress609 Es ist äußerst umstritten, ob es die „Heiligen drei Könige“ jemals gegeben hat. Das hindert Bayern und Baden-Württemberg nicht daran, heute die Arbeit ruhen zu lassen. Und nicht nur dort, ausgerechnet in Sachsen-Anhalt, dem „Ursprungsland der Reformation“, in dem die Lutherstadt Wittenberg liegt, wird heute auch gefeiert. Nicht aus religiösen Gründen, sondern einfach nur, weil man noch einen Feiertag mehr haben wollte. Die Begründung zur Einführung des Feiertages 1993 ist verblüffend: „Erstens arbeiten die Menschen hier länger und zweitens haben sie im Westen mehr Urlaub.“, sagte Manfred Püchel, ehemaliger Innenminister von Sachsen-Anhalt. Dazu fällt einem nichts mehr ein.



Im Gegensatz zu den „Heiligen drei Königen aus dem Morgenland“ sind die weltlichen drei Könige aus dem Abendland echt. Sie heißen Joe, Emmanuel und Olaf. Überbrachten der Legende nach Caspar, Melchior und Balthasar dem kleinen Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe, heißen die Gaben von Joe, Emmanuel und Olaf „Bradley“, „AMX-10 RC“ und „Marder“. Das sind, Sie wissen es, Kampfpanzer, die in der Ukraine gegen den Aggressor Putin, der heute gern ungestört Weihnachten feiern möchte, eingesetzt werden sollen. Keine Alleingänge, hat König Olaf stets beteuert, entnervt haben nun die Franzosen und Amerikaner vorgelegt und die Deutschen schließen sich nun widerwillig an.



Abgesehen von den Prinzessinnen Annalena und Marie-Agnes, die beim Verpacken der Geschenke mitgeholfen haben, werden wieder die Stimmen derer lauter, die lieber auf Verhandlungen setzen wie der frühere Kurfürst von Berlin Michael. Wo-rüber soll verhandelt werden, wenn die Vorgaben nicht kompatibel sind? Die Ukraine verzichtet zu Recht nicht auf ihre von Putin besetzten Gebiete und Putin macht genau das zur Bedingung.



Dem ARD-Deutschlandtrend zufolge gehen 25 Prozent der Befragten die Waffenlieferungen nicht weit genug, 41 Prozent finden sie angemessen und 26 Prozent gehen sie zu weit. Nur 32 Prozent glauben, dass der Krieg in diesem Jahr beendet werden kann, 58 Prozent gehen davon aus, dass er noch über 2023 hinaus andauern wird. Aber irgendwann wird es ein Ende geben müssen, der Krieg kann ja wohl nicht auf zehn Jahre wie gegen Afghanistan angelegt sein. Es muss eine Verhandlungslösung geben. Irgendwer muss einmal kräftig auf Putins Größenwahntisch hauen und sagen „Genug ist genug“, „Хватит значит хватит“, „Enough is enough“, „Досить значить досить“ oder vielleicht 适可而止. Am Ende eines Krieges bestimmt der Gewinner. Wenn es aber keinen Gewinner gibt? Wie immer das Ergebnis am Ende aussehen wird, es wird weder Russland noch der Ukraine gefallen.



Ed Koch



